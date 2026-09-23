Día Internacional de las Lenguas de Señas: cuando la comunicación también forma parte de la seguridad en el AICM

Lenguaje de Señas cada vez más necesario en lugares como los aeropuertos

En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, empresas como Serprosep capacitan a elementos de seguridad privada en este tipo de leguaje para facilitar la atención a pasajeros con discapacidad auditiva

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia sobre la importancia de estas lenguas en el ejercicio de los derechos humanos de las personas sordas. La conmemoración también busca reconocer su valor como parte de la diversidad lingüística y cultural. (United Nations)

Más de 25 millones de personas transitan cada año por el AICM. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad auditiva o del habla que, al igual que el resto de los viajeros, deben seguir los procedimientos de inspección y recibir indicaciones durante su paso por los filtros de seguridad.

Para una persona sorda, sin embargo, una instrucción o una pregunta durante una revisión puede convertirse en una dificultad adicional cuando no existe una vía de comunicación accesible.

Por ello, Serprosep, trabaja en la capacitación de elementos de seguridad privada en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para facilitar la comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con pasajeros con discapacidad auditiva durante los filtros de revisión.

En 2026, la fecha cobra especial relevancia bajo el tema “Declarar los derechos humanos de las personas sordas”, con un llamado a fortalecer el acceso a las lenguas de señas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. (United Nations)

De acuerdo con el jefe de operación de Serprosep en el AICM, anteriormente algunos pasajeros utilizaban sus teléfonos celulares para escribir lo que necesitaban comunicar a los elementos de seguridad.

“Antes tenían que escribirnos todo en el celular para explicar lo que necesitaban, y eso retrasa su propia revisión y la de quienes esperan en la fila”, explica.

La capacitación en Lengua de Señas Mexicana busca reducir esa barrera de comunicación y permitir una interacción más directa durante el proceso de inspección.

“Con un elemento que sabe señas, la comunicación es directa y el proceso avanza igual de rápido que con cualquier otro pasajero”, señala el responsable de operación.

La empresa señala que trabaja en ampliar gradualmente el número de elementos capacitados en LSM en los puntos de revisión donde presta servicios.

La experiencia de quienes ya cuentan con esta preparación también ha permitido identificar situaciones en las que una comunicación más accesible modifica la interacción con los pasajeros.

El jefe de operación de Serprosep refiere que algunos viajeros han regresado al módulo después de completar su revisión para agradecer la atención recibida. De acuerdo con su testimonio, algunos han explicado que en otros aeropuertos necesitan recurrir a familiares, teléfonos celulares u otros pasajeros para comunicar sus necesidades.

El caso muestra cómo el acceso a las lenguas de señas puede tener aplicaciones concretas más allá de los espacios educativos o familiares y llegar a servicios cotidianos como el transporte aéreo y los procesos de seguridad.

La ONU señala que las lenguas de señas son idiomas naturales, con estructuras propias, y que su acceso es fundamental para la participación plena de las personas sordas. La resolución que estableció esta conmemoración también destaca la importancia de preservar las lenguas de señas como parte de la diversidad lingüística y cultural. (United Nations) En el AICM, la capacitación de elementos de seguridad privada en Lengua de Señas Mexicana representa una aplicación concreta de ese principio: incorporar herramientas de comunicación accesible en un espacio por el que diariamente transitan miles de personas.