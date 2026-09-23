Wendler Blindajes Alemanes cumple 30 años y apuesta por tecnología para reforzar la seguridad vehicular

Wendler Blindajes Alemanes

La empresa destacó la evolución de los materiales, el uso de herramientas digitales y los nuevos retos que representan los vehículos híbridos y eléctricos. La industria del blindaje vehicular en México ha cambiado durante las últimas tres décadas debido a los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades de seguridad. En este contexto, Wendler Blindajes Alemanes (WBA) celebra 30 años de trayectoria, periodo en el que ha desarrollado diferentes procesos para adaptar vehículos a las condiciones de seguridad que requieren sus clientes.

Durante una rueda de prensa realizada con motivo de su trigésimo aniversario, representantes de WBA hablaron sobre la evolución que ha tenido la empresa, los cambios en el mercado mexicano y los retos que enfrenta actualmente el sector, principalmente por la llegada de vehículos híbridos y eléctricos, así como por el desarrollo de nuevos sistemas de seguridad. La empresa señaló que uno de los principales objetivos del blindaje es ofrecer protección durante los trayectos, debido a que los recorridos entre el hogar, el trabajo y otros lugares pueden representar momentos de mayor exposición para las personas.

De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, hace algunos años los principales clientes de este tipo de vehículos eran empresarios que buscaban protección para sus traslados. Sin embargo, con el paso del tiempo el perfil de los usuarios ha cambiado y actualmente también son empresas y corporaciones las que recurren a este tipo de tecnología. Los representantes de WBA explicaron que en México circulan cerca de 20 mil vehículos blindados, mientras que anualmente se realizan alrededor de 4 mil trabajos de blindaje. La compañía señaló que tiene una participación cercana al 12 por ciento del mercado nacional y que, durante sus 30 años de operaciones, ha blindado más de 15 mil vehículos, además de contar con operaciones en otros países.

La distribución de la industria también ha tenido cambios. Durante la conferencia se mencionó que históricamente la mayor participación del mercado de blindaje se encuentra en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. También se señaló que entidades como Michoacán, Veracruz y algunos estados del sur han comenzado a tener mayor importancia para este sector. Los representantes indicaron que la industria ha registrado históricamente un crecimiento promedio de alrededor de 10 por ciento, aunque también está relacionada con el comportamiento de la industria automotriz.

Uno de los aspectos que ha cambiado es el costo de los vehículos y del propio blindaje. Según lo expuesto durante la conferencia, hace aproximadamente 15 años el blindaje podía costar hasta el doble que el automóvil. Hace unos 10 años el costo podía ser similar al precio de la unidad, mientras que actualmente representa aproximadamente la mitad del valor del vehículo. Este cambio también ha provocado que las empresas busquen nuevas formas de atender las necesidades de los clientes. WBA explicó que cuenta con vehículos blindados disponibles para atender solicitudes que requieren una entrega rápida. Durante la conferencia se señaló que la empresa puede tener entre 35 y 40 unidades disponibles para venta, lo que permite que los clientes puedan conocer y probar los vehículos antes de adquirirlos.

Wendler Blindajes Alemanes

En cuanto a los modelos que suelen utilizarse para el blindaje, los representantes mencionaron principalmente camionetas SUV, entre ellas la Suburban, Grand Cherokee y Toyota Prado, además de algunos vehículos de marcas de lujo. Sin embargo, explicaron que no todos los vehículos tienen las mismas condiciones para ser blindados. Entre los principales factores que deben tomarse en cuenta se encuentran la potencia del motor y la suspensión, debido al peso adicional que se incorpora a la unidad.

Por esta razón, el proceso de blindaje requiere modificaciones específicas para mantener el funcionamiento del automóvil. Uno de los objetivos es que el vehículo conserve sus características originales y que los sistemas de seguridad continúen funcionando después de realizar el trabajo. La tecnología se ha convertido en una parte importante de este proceso. Los representantes explicaron que WBA utiliza herramientas de escaneo para analizar los vehículos antes de diseñar el blindaje.

A partir de este procedimiento se desarrolla un modelo virtual que permite estudiar diferentes zonas del automóvil y analizar posibles trayectorias alrededor de la unidad. Con esta información se determina dónde puede ser necesario colocar acero, fibra u otros materiales. La empresa calificó estos procedimientos como parte de las tecnologías de quinta generación que utiliza en sus procesos. También destacó que la combinación entre tecnología y trabajo especializado permite desarrollar vehículos de acuerdo con las características de cada modelo.

Además de los procesos digitales, la mano de obra especializada continúa siendo importante. Los representantes de WBA señalaron que el trabajo artesanal es fundamental para la integridad balística, el funcionamiento y la estética de los vehículos. La compañía explicó que su trabajo combina tecnología alemana con mano de obra mexicana, mientras mantiene una relación cercana con diferentes plantas automotrices. Esta colaboración permite que los vehículos sean modificados tomando en cuenta las características de cada unidad.

Otro de los temas que se abordaron durante la rueda de prensa fue el desarrollo de nuevos materiales. Los representantes señalaron que los avances no solamente están relacionados con utilizar materiales más resistentes, sino también con la forma en que estos son incorporados al automóvil. Entre las tecnologías mencionadas se encuentran las fibras termoformadas, que pueden adaptarse a la estructura del vehículo. Este tipo de materiales permite trabajar con diferentes partes de la unidad sin modificar de manera innecesaria su estructura.

Los vehículos híbridos y eléctricos representan uno de los nuevos retos para la industria. Los automóviles actuales cuentan con una mayor cantidad de computadoras, cámaras, sensores y sistemas electrónicos que deben ser considerados durante el proceso de blindaje. WBA explicó que la empresa ha recibido capacitación relacionada con vehículos híbridos y eléctricos para conocer sus características y la forma adecuada de trabajar con ellos. Los representantes señalaron que la capacitación es uno de los principales retos debido a que los automóviles incorporan cada vez más tecnología.

También se habló sobre la incorporación de inteligencia artificial. Los representantes consideraron que esta tecnología llegó para permanecer y que puede ayudar a mejorar diferentes procesos dentro de la industria. Sin embargo, indicaron que en el área de materiales los cambios no han sido tan grandes como en otros sectores tecnológicos. Otro punto que fue abordado fue el comportamiento de un vehículo blindado en caso de un accidente. Los especialistas explicaron que el blindaje no está diseñado específicamente para proteger contra choques, pero sí debe respetar los sistemas de seguridad originales del automóvil.

Wendler Blindajes Alemanes

Entre estos sistemas se encuentran las bolsas de aire y los sensores de impacto instalados en diferentes partes de los vehículos. Por ello, señalaron que una parte importante del trabajo consiste en evitar que la instalación de los materiales afecte el funcionamiento de estos dispositivos. Los representantes señalaron que los vehículos blindados que fabrica la empresa buscan mantener activos los sistemas de seguridad para los que fueron diseñados originalmente. La capacitación de los conductores también fue mencionada durante la conferencia. WBA explicó que no ofrece directamente cursos de manejo, aunque trabaja de manera cercana con las personas que utilizan los vehículos blindados.

Los representantes señalaron que el automóvil blindado funciona como una herramienta para permitir que el conductor tenga algunos segundos o minutos adicionales para reaccionar ante una situación de riesgo. Por ello, el manejo también representa un elemento importante dentro de la seguridad. La industria enfrenta además el reto de los servicios de menor costo que ofrecen algunas empresas. Los representantes señalaron que el precio no necesariamente garantiza que un vehículo haya sido correctamente blindado. Explicaron que incluso cuando se utilizan materiales certificados, es necesario que sean colocados de manera adecuada, ya que una mala instalación puede afectar otros componentes del vehículo, como la suspensión, los frenos o diferentes sistemas de seguridad.

De acuerdo con los representantes de WBA, esta situación también afecta a los consumidores, debido a que resulta complicado conocer la calidad de un blindaje únicamente comparando precios. Otro de los temas tratados fue la regulación de la industria. Durante la conferencia se mencionó la existencia de una norma mexicana relacionada con los niveles de blindaje. Sin embargo, se explicó que existen dificultades para realizar certificaciones debido a la falta de laboratorios especializados para llevar a cabo determinadas pruebas balísticas.

Los representantes señalaron que esta norma puede ser utilizada en algunas licitaciones para establecer los niveles de protección, aunque existen limitaciones para su aplicación práctica. También se habló sobre las obligaciones que tienen las empresas del sector en materia de identificación de clientes y cumplimiento de disposiciones relacionadas con la prevención de operaciones ilícitas. Los representantes reconocieron que estas medidas representan retos para las compañías, principalmente por la responsabilidad que implica manejar información de los usuarios. A pesar de estas dificultades, señalaron que las empresas deben cumplir con las disposiciones establecidas y mantener medidas para evitar que sus servicios puedan ser utilizados de manera irregular.

A 30 años de su llegada al mercado mexicano, Wendler Blindajes Alemanes enfrenta una industria que continúa transformándose. Los automóviles cuentan con más tecnología, nuevos sistemas de seguridad y diferentes fuentes de energía, por lo que los procesos de blindaje también tienen que adaptarse. Durante la celebración de su aniversario, la empresa destacó que el futuro del sector dependerá de continuar con la capacitación, la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas.

Así, WBA llega a sus tres décadas de trayectoria con el reto de mantener la protección de los vehículos sin dejar de lado su funcionamiento, sus sistemas de seguridad y las nuevas tecnologías que forman parte de los automóviles actuales. La evolución del blindaje, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, ya no depende solamente de colocar materiales resistentes en un vehículo, sino de desarrollar procesos de ingeniería que permitan integrar la protección a las características originales de cada automóvil.