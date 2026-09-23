Enchulan entorno de Planta Monterrey de Cemex para beneficio de la comunidad

Planta Monterrey de Cemex

Quienes viven y transitan cerca de la Planta Monterrey, de Cemex, ahora encuentran un entorno más limpio, ordenado y seguro, debido a que voluntarios de la compañía de materiales para la construcción y personal del Municipio de Monterrey realizaron una jornada de limpieza integral, en beneficio de la comunidad.

Más de 100 personas, entre voluntarios de Cemex y trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento, pusieron manos a la obra para embellecer y adecuar, la Avenida Independencia y Santo Domingo que rodean a Planta Monterrey, ubicada al norte del Municipio.

Hugo Salinas Cerda, Secretario de Servicios Públicos de Monterrey, y Diego Treviño Martínez, Director Operativo Zona Centro de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, coordinaron los trabajos por parte de las autoridades, quienes realizaron deshierbe en las inmediaciones, barrido manual, pintura de ochavos, retiro de cables en desuso, retiro de acumulamientos, bacheo y poda de formación.

Por su parte, el voluntariado de Cemex colaboró con dos barredoras, y con cuadrillas de apoyo participó en la poda de formación y limpieza, además realizó limpieza, recolectó basura y auxilió en la pintura de diversos elementos urbanos.

“Estas acciones integrales de mejoramiento del entorno nos benefician a todos: en primer lugar, a nuestras vecinas y vecinos de Planta Monterrey; a quienes circulan por la zona y, por supuesto, a nuestros colaboradores, ya que todos ellos ahora disfrutan de calles más limpias y con vegetación”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación, de Cemex México.

Con estas acciones, Cemex refrenda, a 120 años de su origen, su compromiso por fortalecer la colaboración institucional y generar un impacto positivo para las comunidades en donde opera.