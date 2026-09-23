México crecería 1.5% en 2026, estima OCDE; Sheinbaum anticipa mayor dinamismo por infraestructura

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Durante la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum fue cuestionada sobre si el nuevo pronóstico de la OCDE sería suficiente o si el gobierno cuenta con indicadores que permitan anticipar un crecimiento mayor.

La presidenta destacó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI anticipó un crecimiento anual de 2.5% para agosto, aunque el avance mensual sería de 0.1%.

“¿Se acuerdan que yo había dicho que el segundo semestre iba a ser mejor? Y, en efecto”, señaló.

Trenes e infraestructura, entre los motores

Sheinbaum atribuyó parte de las expectativas de mayor actividad a la inversión en infraestructura y particularmente a los proyectos ferroviarios de pasajeros.

“Los trenes son importantísimos en el crecimiento económico”, afirmó.

Explicó que proyectos como los trenes Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca ya cuentan con avances, mientras que otros tramos se encuentran en las primeras etapas de contratación y desarrollo.

La presidenta explicó que los grandes proyectos de infraestructura requieren un periodo inicial para completar procesos de licitación, adquisición de equipo y contratación de trabajadores, por lo que sus efectos económicos no necesariamente se reflejan de manera inmediata.

“Evidentemente, pues el primer tiempo es para licitar o para conseguir el equipo, etcétera, y el segundo semestre empieza”, dijo.

Obras plurianuales para 2027-2030

La mandataria también señaló que actualmente se encuentran en proceso de licitación obras plurianuales para carreteras, agua y drenaje, cuyos trabajos se extenderán de 2027 a 2030.

Según explicó, adelantar estos procesos permitirá que los proyectos puedan comenzar desde los primeros meses de cada año, sin tener que esperar a que concluyan nuevamente los procedimientos administrativos y de contratación.

“Ya no vamos a tener problema de que al inicio de año tardas tiempo en todo el proceso burocrático para poder licitar una obra”, afirmó.

Con ello, Sheinbaum sostuvo que el segundo semestre de 2026 tendrá un mejor desempeño y que el impulso podría ser mayor a partir de 2027, al combinarse la inversión pública con proyectos del sector privado.

OCDE mejora su perspectiva para México

La revisión de la OCDE representa un cambio respecto de su previsión de junio, cuando estimaba un crecimiento de 0.8% para México en 2026. Para 2027 mantiene una expectativa de crecimiento de 1.8%.

En su reporte intermedio de septiembre, el organismo señaló que la recuperación mexicana estará apoyada por la fortaleza de la producción vinculada con tecnología y por el efecto rezagado de las reducciones en las tasas de interés.

El ajuste ocurre además después de que México registrara un repunte trimestral: la OCDE reportó que el PIB mexicano aumentó 1.4% en el segundo trimestre de 2026, después de una contracción de 0.3% en el primero.