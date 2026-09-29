Ebrard viaja a EU para insistir en reducción de aranceles a productos mexicanos

Marcelo Ebrard regresa a EU para insistir en reducción de aranceles a productos mexicanos (Archivo)

Negociaciones del T-MEC — Con la encomienda de insistir con sus pares de Estados Unidos en la reducción o eliminación de aranceles a productos mexicanos dentro del T-MEC, este marte el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para continuar con las negociaciones con sus homólogos del vecino país, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional la Jefa del Ejecutivo federal comunicó que Ebrard sostendrá reuniones a lo largo de esta semana como parte de las negociaciones comerciales ya programadas entre México, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria refirió que México mantiene como objetivo bajar los aranceles al acero, aluminio y los vehículos y evitar también la imposición de nuevos impuestos.

Asimismo, la mandataria refirió que para alcanzar ese objetivo ambos gobiernos trabajan en una serie de acuerdos relacionados con la relación comercial.

“Para ello, pues son una serie de acuerdos en los que estamos trabajando conjuntamente, donde en ningún caso se vulnera la soberanía o nuestra visión del desarrollo”, apuntó.

La Crónica de Hoy 2026