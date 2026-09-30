Amacarga se prepara para el nuevo paradigma de seguridad de la cadena logística

El sector mexicano de agentes de carga informó, a través de un comunicado que plantea asumir un papel activo en la protección de las cadenas de suministro, esto ante la nueva estrategia internacional impulsada por Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos. Destacó que el reto es que México también prepare el marco institucional y regulatorio necesario para incorporar formalmente a este sector.

Señala que la seguridad de las cadenas globales de suministro está entrando en una nueva etapa. Estados Unidos ha planteado que la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos no puede limitarse al control fronterizo, sino que debe involucrar a todos los actores que participan en el comercio internacional.

La National Drug Control Strategy 2026 establece como una de sus prioridades proteger las cadenas globales de suministro frente a su explotación por organizaciones criminales. El documento plantea fortalecer la debida diligencia de las empresas, mejorar la recopilación y verificación de datos, realizar análisis de riesgo y ampliar los programas de comercio confiable. También establece objetivos específicos para incrementar la participación de freight forwarders y consolidadores en el programa CTPAT de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). (The White House)

La estrategia estadounidense parte de una premisa que está transformando la política de seguridad comercial: las empresas que participan en la cadena logística poseen información y conocimiento operativo que las autoridades no pueden obtener por sí solas.

Partiendo de esta premisa, el modelo que se está desarrollando combina inteligencia gubernamental, análisis de datos, gestión de riesgos y colaboración con el sector privado.

El mensaje que deriva de conversaciones en Viena durante POSTAL 9, con participación de autoridades estadounidenses, organismos internacionales, operadores postales, empresas express y representantes del sector logístico, es claro, ningún gobierno, empresa u organización tiene por sí sola una visión completa de una cadena de suministro internacional.

Concuerdan en que los operadores logísticos conocen sus redes, procesos y flujos de mercancías y señalan que las autoridades poseen facultades de investigación, inteligencia y capacidad de intervención. En este sentido, la cooperación entre ambos permite conectar esas piezas de información para identificar riesgos y proteger el comercio legítimo.

En este contexto, el agente de carga deja de ser visto exclusivamente como un intermediario operativo y adquiere relevancia como nodo de información y trazabilidad dentro de la cadena internacional de suministro.

Cabe señalar que el sector mexicano cuenta con capacidades para generar una estrategia eficaz, los agentes de carga cuentan con experiencia en cumplimiento aduanero, trazabilidad documental, seguridad de la carga, gestión de riesgos y conocimiento de las operaciones internacionales. Además, organizaciones del sector han desarrollado programas de capacitación y herramientas orientadas a fortalecer la seguridad y la profesionalización de sus empresas.

Esto permite avanzar hacia un modelo en el que el agente de carga pueda participar de manera estructurada en: * debida diligencia de clientes y socios comerciales; * identificación de operaciones atípicas; * trazabilidad de embarques; * gestión y análisis de riesgos; * capacitación de personal; * protección de información; * cooperación con autoridades; * y mecanismos de reporte e intercambio de información.El objetivo es establecer con claridad qué información puede aportar el sector, bajo qué reglas, con qué responsabilidades y mediante qué canales institucionales.

La estrategia estadounidense contempla ampliar CTPAT y fortalecer sus requisitos de información para aplicar principios de integridad de la cadena de suministro. Entre ellos se encuentran la debida diligencia, el conocimiento de socios y clientes, el análisis de riesgos y medidas de mitigación. (The White House) Además, ha adoptado medidas adicionales para elevar los controles sobre quienes participan en operaciones de importación.

Ante este escenario, el sector mexicano considera que existe una oportunidad para que el país avance en paralelo con sus principales socios comerciales.

El reconocimiento jurídico del Agente de Carga permitiría establecer formalmente su función dentro de la cadena de suministro y a partir de ello desarrollar estándares proporcionales de seguridad, capacitación, debida diligencia, trazabilidad y cooperación con las autoridades. Esto también permitiría que México avance hacia esquemas de operadores confiables compatibles con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo simultáneamente la seguridad y la facilitación del comercio.