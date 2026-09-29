Bodega Aurrerá tiene ofertas en pollo, carne y frutas: estos son los precios del Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera tiene ofertas en pollo, carne y frutas: estos son los precios del Tianguis de Mamá Lucha

Con la quincena recién depositada, esta semana puede ser un buen momento para revisar los precios de Bodega Aurrera. La cadena mantiene una nueva edición de su Tianguis de Mamá Lucha, una campaña semanal que reúne ofertas en productos básicos para la cocina.

La promoción correspondiente a esta semana estará contempla artículos de diferentes departamentos, principalmente frutas, verduras, carnes y pescados. Los precios pueden variar de acuerdo con la sucursal y la zona donde se realice la compra.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea de Bodega Aurrera, aunque hay una excepción importante: las tiendas Bodega Aurrera Express no participan en estas promociones.

¿Qué ofertas tiene Bodega Aurrera esta semana?

Para quienes están armando el menú de los próximos días, hay varios precios que pueden llamar la atención.

Frutas y verduras

Chile Poblano a $29.00kg.

Piña Miel a $35.00kg.

Mandarina a $50.00kg.

Granos de Elote Great Value a $15.00 el envase de 430 g.

Carnes, pollos y pescados

Pechuga Corte Americano a $88.00kg.

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg.

Pollo Entero a $36.00kg.

Alitas Adobadas a $58.00kg.

Pechuga con Hueso sin Piel a $150.00kg.

Pechuga sin Hueso a $170.00kg.

Milanesa de Pechuga a $180.00kg.

Carne de Res Molida 70/30 a $56.00pq.

Molida Especial de Res y Cerdo Mezquite a $61.00pq.

Carne de Res Molida 80/20 a $61.00pq.

Codillo de Cerdo a $66.00kg.

Pierna de Cerdo con Hueso a $57.00kg.

Chuleta Ahumada a $130.00kg.

Costilla para Asar a $158.00kg.

Pierna de Cerdo a $93.00kg.

Milanesa de Cerdo a $99.00kg.

Mojarra Tilapia a $80.00kg.

Filete Basa Blanco a $86.00kg.

Surimi a $62.00kg.

¿Hasta cuándo duran las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha?

Esta edición del Tianguis de Mamá Lucha contempla precios especiales del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2026. La dinámica se actualiza semanalmente, por lo que los productos y precios pueden cambiar en la siguiente edición.

Otro punto a considerar es que el precio puede presentar diferencias dependiendo de la ubicación de la tienda. Por eso, antes de llenar el carrito, conviene comprobar el costo vigente en la sucursal o plataforma donde se realizará la compra.