Suburbia: pone 40% de descuento en celular y accesorios: estos son los artículos que no puedes dejar pasar

Comprar un celular nuevo ya no necesariamente implica hacer un gasto que desacomode tus finanzas. Suburbia tiene actualmente una serie de descuentos en tecnología y, entre las opciones disponibles, aparecen equipos Motorola, además de audífonos y smartwatches.

La promoción contempla un 40% de descuento en uno de los productos de la marca, aunque las condiciones y el precio final pueden depender del artículo, la disponibilidad y el canal de compra.

La tienda mantiene una sección especial de ofertas en celulares y electrónica, donde pueden encontrarse diferentes dispositivos con precios rebajados. Entre ellos aparecen smartphones, relojes inteligentes, audífonos inalámbricos y otros productos tecnológicos.

¿Qué Motorola tiene descuento en Suburbia?

Uno de los modelos que aparece entre las promociones de la cadena es el Motorola Moto G06, un teléfono con pantalla de 6.88 pulgadas que actualmente se ofrece con un precio inferior al que tenía originalmente.

La oferta disponible en Suburbia muestra diferentes versiones del equipo y precios que pueden cambiar dependiendo de la capacidad de almacenamiento y de la modalidad de venta.

En el catálogo de Motorola de la tienda también aparecen otros modelos de la marca, como el Moto G15, Moto G55, Moto G86, Edge 50 y Edge 60, entre otros.

Motorola con audífonos incluidos

Entre los productos que aparecen en el catálogo destaca un Motorola con audífonos incluidos. La tienda también comercializa por separado los Moto Buds+, audífonos inalámbricos de Motorola con cancelación de ruido.

Por eso, antes de comprar conviene revisar si el modelo elegido ya incluye accesorios o si estos se venden por separado. La diferencia puede ser importante al momento de calcular el precio real del paquete.

¿Hay smartwatches en oferta en Suburbia?

Suburbia también tiene en oferta relojes inteligentes de diferentes marcas. Actualmente aparece un Motorola Moto Watch con GPS por debajo de su precio de referencia. El dispositivo cuenta con pantalla de 45 milímetros y puede adquirirse con opciones de financiamiento disponibles en la tienda.

Si ya tenías pensado comprar un celular, unos audífonos o un smartwatch, revisar el catálogo puede ayudar a encontrar una diferencia considerable frente al precio original. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las promociones pueden cambiar y están sujetas a disponibilidad.