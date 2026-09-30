Carl’s Jr: ¿Cuál es la historia de este restaurante, quién es su dueño y cuál fue su primera sucursal en México?

Carl's Jr. La cadena de comida rápida cumple 35 años en nuestro país y los celebra con una promoción especial.

Este miércoles 30 de septiembre, la cadena de comida rápida Carl’s Jr estará lanzando una promoción especial con hamburguesas a sólo 35 pesos para celebrar tres décadas y media en nuestro país. Te contamos cuál es la historia de esta franquicia en nuestro país y cómo ha competido con otras gigantes del ámbito.

¿Quién es el dueño de Carl’s Jr.?

Su historia comenzó en 1941, cuando Carl N. Karcher y su esposa, Margaret, utilizaron sus ahorros para comprar un carrito de hot dogs en Los Ángeles, California. De acuerdo con la propia empresa, cinco años después los Karcher abrieron su primer restaurante y, durante la década de 1950, inauguraron los primeros establecimientos que llevaron el nombre de Carl’s Jr.

La compañía continuó su expansión durante las siguientes décadas y en 1979 abrió su primer establecimiento fuera de California, en Las Vegas. En los años 90 comenzó su expansión internacional y México se convirtió en su primer mercado fuera de Estados Unidos. Posteriormente, en 1997, CKE adquirió la cadena Hardee’s, con lo que amplió considerablemente su presencia en el sector de restaurantes de servicio rápido.

Actualmente, Carl’s Jr. forma parte de CKE Restaurants Holdings, Inc, empresa privada que es propietaria y operadora de las marcas Carl’s Jr. y Hardee’s. CKE, a su vez, pertenece a la cartera de inversiones de Roark Capital, firma de capital privado que adquirió una participación mayoritaria en CKE en 2013. Roark mantiene actualmente a CKE dentro de su portafolio y la identifica como una de las compañías que opera las marcas Carl’s Jr. y Hardee’s.

¿Cuál fue el primer Carl’s Jr en México?

En México, Carl’s Jr. inició operaciones en 1991. La filial mexicana de la compañía señala que ese año llegó al país y que en 1991 se abrió el primer restaurante. Grupo AFAL, uno de los principales franquiciatarios de la marca en México, también confirma que el primer establecimiento fue inaugurado en Monterrey, Nuevo León. Fuentes especializadas ubican aquella primera unidad en la zona de San Pedro Garza García, sobre la avenida Humberto Lobo.

A partir de aquella primera apertura, la marca comenzó a crecer mediante un modelo basado principalmente en franquicias y actualmente opera cientos de restaurantes en México. La propia compañía reporta 299 restaurantes en el país, mientras que distintos grupos franquiciatarios se encargan de desarrollar la marca en diferentes regiones.