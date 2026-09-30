Jalisco se mantiene en el top 3 nacional en innovación y economía

Jalisco mantiene una posición destacada en materia de innovación y desempeño económico al ubicarse en el tercer lugar nacional en estos indicadores, de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio, que durante dos décadas ha documentado las transformaciones económicas, sociales e institucionales de las entidades del país, analiza este año la capacidad de los estados para enfrentar un escenario económico marcado por nuevos retos y oportunidades.

Uno de los rubros en los que Jalisco sobresale es el de Innovación y Economía, donde ocupa la tercera posición nacional. Entre los indicadores que contribuyen a este resultado se encuentra el número de patentes, considerado un referente de la capacidad de una región para desarrollar tecnología y generar condiciones para atraer inversiones.

La entidad también destaca por la diversidad de sus sectores económicos, así como por indicadores relacionados con el aprovechamiento energético y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, elementos que reflejan la dinámica de su actividad productiva.

Tecnología que genera oportunidades

El desempeño de Jalisco en innovación está acompañado por otros indicadores que inciden en las condiciones para el crecimiento económico. En el mercado de trabajo, el estado ocupa también el tercer lugar nacional en reducción de la desigualdad salarial y presenta avances relacionados con mejores jornadas laborales y el crecimiento de los negocios.

La combinación entre innovación, actividad empresarial y condiciones laborales forma parte de un escenario que permite ampliar las oportunidades para empresas y trabajadores, al tiempo que fortalece la capacidad productiva de la entidad.

A esto se suma el apartado de Infraestructura, en el que Jalisco destaca por su capacidad logística, conectividad aérea y disponibilidad de servicios financieros. Estos factores facilitan el movimiento de personas y mercancías, así como el acceso a recursos y servicios necesarios para la operación de empresas.

Los resultados del ICE 2026 colocan así a la innovación y la tecnología como parte de una estructura económica más amplia, en la que infraestructura, mercado laboral y diversidad productiva contribuyen a generar condiciones para el desarrollo de nuevos negocios y la llegada de inversiones.

De acuerdo con los resultados del índice, estos indicadores reflejan los avances de Jalisco en la consolidación de condiciones de certidumbre para las empresas y en el fortalecimiento de su actividad productiva, con una posición que mantiene a la entidad entre las economías estatales con mayor dinamismo del país.