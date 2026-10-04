  Presidenta Sheinbaum agradece a la Marina por defender la soberanía del país

Presidenta Sheinbaum En el marco de la conmemoración del 205 aniversario de la Armada de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la toma de protesta y abanderamiento e imposición de los colores patrios a 30 unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México “por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo.

Desde el puerto de Veracruz, en el marco de la conmemoración del 205 aniversario de la Armada de México, la mandataria se dirigió: “a nuestros hombres y mujeres, marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales: Gracias, por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía, y por estar al lado del pueblo cuando más lo necesita”.

Dicho agradecimiento lo manifestó, sostuvo, “lo hago como presidenta de México y como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas”, y a nombre de los millones de mexicanos, dijo, ya que nuestra historia recuerda que la grandeza del país no sólo está en sus mares o montañas o sus recursos, sino en su pueblo “que ha sabido defender su libertad, a levantarse ante la adversidad y mantener siempre viva la dignidad de la patria”.

Así lo estableció en la ceremonia en la que también se conmemoró el 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, en el puerto de Veracruz, en donde la Presidenta Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada por los titulares de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el general Ricardo Trevilla Trejo, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle, así como integrantes de su gabinete legal y ampliado, y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

La jefa del Ejecutivo Federal, proclamó “honor y gloria”, al Puerto de Veracruz, a las Fuerzas Armadas de México, a la Secretaría de Marina, al Ejército y la Guardia Nacional y al pueblo de México, al tiempo que aseveró que debemos honrar “al México que hemos heredado, al que debemos honrar y al que defienden las fuerzas armadas. Es el México que seguiremos construyendo juntas y juntos”.

Encabezó la toma de protesta y abanderamiento e imposición de los colores patrios a 30 unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina, y presenció ejercicios de demostración técnico operativos de las capacidades del Plan Marina, en la que se hicieron demostraciones en labores de rescate para casos de emergencia y entregó condecoraciones al personal de la Armada de México que participó en las labores de ayuda humanitaria en Venezuela tras el sismo que afectó aquel país.

Durante la ceremonia, la mandataria Federal enfatizó que las Fuerzas Armadas no solo velan por la seguridad del país, sino que brindan atención a la población en situación de emergencias y colaboran en el desarrollo del país con obras a cargo de las y los ingenieros militares.

Asimismo, resaltó que con la llegada de la Cuarta Transformación, se creó la Guardia Nacional como una institución encargada de la protección del pueblo y la seguridad pública, con una visión humanista profundamente ligada al respeto de los derechos humanos, de la Constitución y el uso racional de la fuerza, al tiempo que estableció que: “las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”.

Señaló que el 5 de mayo de 1862 en Puebla, México obtuvo una de las victorias militares más importantes de nuestra historia: “México reafirmó un principio fundamental: somos una nación soberana y tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos nuestro destino”.

Además, con Lázaro Cárdenas, externó, se consolidaron institucionalmente la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, “desde entonces nuestras fuerzas armadas han recorrido un largo camino de profesionalización y hoy tienen una característica que debemos preservar siempre que constituyen un motivo de orgullo:

“las y los soldados -puntualizó-, las y los marinos son pueblo uniformado, hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad”, ante desastres naturales, dijo, terremotos, inundaciones, “o cuando México necesita de sus ingenieros y de sus capacidades para construir infraestructura estratégica, ahí están nuestros marinos y nuestros soldados cerca de la gente y al servicio del pueblo y de la nación”, resaltó.

Al término del desfile de elementos de la Secretaría de Marina, el comandante de la Columna del Desfile Militar, vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, informó a la Presidenta que la Fuerza de Tarea, 4 de octubre de 2026 estuvo integrada por 4,218 efectivos, de ellos, 1476 mujeres y 2,742 hombres, 43 banderas de guerra, cuatro unidades de superficie, 23 unidades aeronavales, 12 embarcaciones menores, 42 vehículos militares, 4 motocicletas, 6 drones, 15 camas temáticas, 31 binomios caninos y un Turibús con 25 niños, misión que se cumplió sin novedad.