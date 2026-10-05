Inversión fija bruta en México crece 6.6% en julio y suma cuatro meses consecutivos al alza

Inversión en México La inversión en México crece un 6.6 % interanual en julio y consolida su recuperación. (Cuartoscuro)

La inversión fija bruta en México aumentó 6.6% a tasa anual durante julio de 2026, de acuerdo con cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El resultado confirmó la recuperación observada desde abril y marcó el cuarto mes consecutivo con crecimiento, luego de una racha de 17 meses de retrocesos.

El desempeño estuvo impulsado por el crecimiento tanto de la construcción como de la maquinaria y equipo, dos de los principales componentes del indicador.

Construcción y maquinaria impulsan la inversión fija bruta

Durante julio, la construcción registró un incremento anual de 7.1%, mientras que la inversión en maquinaria y equipoavanzó 6.2%.

Dentro del sector de la construcción, la inversión residencial creció 10.6% respecto al mismo mes de 2025, mientras que la no residencial aumentó 3.5%.

En el rubro de maquinaria y equipo, la inversión de origen nacional disminuyó 2.5%, pero la de origen importadoaumentó 11.5%, lo que permitió mantener el saldo positivo del componente.

Por tipo de inversión, la privada creció 6.7% anual y la pública registró un incremento de 6.2%.

La inversión también avanzó respecto a junio

Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta aumentó 1.4% en julio frente al mes anterior y registró un crecimiento anual de 6%.

En comparación con julio de 2025, la construcción avanzó 6.9% y la maquinaria y equipo lo hizo 4.9%.

Respecto a junio de 2026, la construcción retrocedió 1.5%, mientras que la inversión en maquinaria y equipo creció 4.5%.

Inversión acumula crecimiento en los primeros siete meses de 2026

Entre enero y julio de 2026, la inversión fija bruta acumuló un crecimiento de 1.7% frente al mismo periodo del año anterior.

El avance fue impulsado por un incremento de 4.1% en la construcción, mientras que la inversión en maquinaria y equipo registró una caída de 1%.

En ese mismo periodo, la inversión pública acumuló un crecimiento de 10.2%, en tanto que la privada avanzó 0.4%.

Economía mexicana mantiene crecimiento moderado

Los resultados reflejan el comportamiento de la economía mexicana en un contexto de desaceleración. No obstante, cifras oficiales publicadas previamente muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 1.4% trimestraldurante el segundo trimestre de 2026 y 1.9% en comparación anual.

¿Qué es la inversión fija bruta?

La inversión fija bruta es un indicador elaborado por el Inegi que mide el gasto destinado a bienes utilizados en los procesos productivos durante más de un año, como maquinaria, equipo y obras de construcción. Su comportamiento permite conocer la evolución de la inversión productiva y anticipar parte del desempeño de la actividad económica.

Así ha evolucionado la inversión en México

Después de un fuerte impulso asociado al fenómeno del nearshoring, la inversión fija bruta presentó distintos comportamientos en los últimos años:

2025: cayó 6.7% .

cayó . 2024: creció 3.4% .

creció . 2023: aumentó 19.7% .

aumentó . 2022: avanzó 6% .

avanzó . 2021: repuntó 10% tras la recuperación posterior a la pandemia.

repuntó tras la recuperación posterior a la pandemia. 2020: registró una contracción de 18.2% debido al impacto de la emergencia sanitaria.

Con los resultados de julio, la inversión fija bruta mantiene una trayectoria de recuperación iniciada en abril, aunque el desempeño económico del país continúa mostrando un crecimiento moderado._Con información de EFE.