Premio Obras Cemex nomina a los proyectos destacados de México

El Premio Obras Cemex dio a conocer los 23 proyectos nominados que competirán en su 35ª edición, seleccionados a partir de su calidad arquitectónica, innovación, aportación técnica e impacto en las comunidades.

Para esta convocatoria se recibieron 296 registros completos de construcciones desarrolladas en el país, la selección de las obras estuvo a cargo del jurado del Premio Obras Cemex, integrado por destacados especialistas de México y el extranjero: Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol, Soledad Rodríguez y Sara Topelson, presidenta del jurado; los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz; así como Roberto Stark.

Las obras nominadas por categoría son:

Equipamiento y Usos Mixtos Mayor a 1000 m²: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca, Campus Salud Digna y Casa de la Cultura Juchitán.

Equipamiento y Usos Mixtos Menor a 1000 m²: Capilla San Juan Pablo II, Centro de Reflexión y Lectura Cereso 2, Jardín Termal y Museo Regional “La Cacaotera”.

Espacio Urbano y Paisaje: Capilla de la Purísima, Mercado Público Florentino Hernández Bautista, Parque Quintana Roo, Plaza Grande y UH Infonavit Santa Fe Belén.

Infraestructura y Movilidad: Autopista Mante-Tula, Boulevard La Libertad, Carretera a Chapala F4 y Puente Las Truchas.

Vivienda Individual: Casa 720°, Casa entre dos ríos y Casa Tao.

Vivienda Multifamiliar: Las Arenas, Michoacán 49, Residencial Montebosco Torre Fresno y Urban Bulgaria.

“Las obras nominadas reflejan el talento, la capacidad de innovación y la visión de quienes están transformando la manera de construir en México. Cada proyecto aporta soluciones que responden a los retos actuales de nuestras comunidades y contribuye a elevar los estándares de la industria, además de generar un impacto positivo en las personas”, aseguró Sergio Menéndez, Presidente de Cemex México.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 12 de noviembre, fecha en la que se darán a conocer las obras ganadoras de esta edición. Los detalles, fotografías y características de cada proyecto pueden consultarse en el sitio oficial del Premio Obras Cemex.

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