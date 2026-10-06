Alumnas del centro comunitario de Cemex confeccionan turbantes para pacientes oncológicas

Como muestra de solidaridad con mujeres que reciben tratamiento contra el cáncer de mama, Cemex entregó turbantes oncológicos a pacientes de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), en Guadalupe, Nuevo León.

Las prendas fueron elaboradas por alumnas del Centro de Enlace de Cemex en Torreón, Coahuila, quienes pusieron sus conocimientos y tiempo al servicio de esta iniciativa.

La entrega se realizó en colaboración con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Participación Ciudadana, ambas de Nuevo León y la UNEME DEDICAM.

Durante un tratamiento contra el cáncer, los cambios físicos pueden representar un reto emocional para los pacientes. La pérdida del cabello, uno de los efectos visibles de algunos tratamientos, también puede impactar la autoestima y la forma en que una mujer se percibe.

Para las pacientes, contar con una prenda diseñada para esta etapa puede ayudarles a sentirse más cómodas con su imagen y elegir cómo llevar su cabello durante el tratamiento.

“Nos preocupamos siempre por apoyar a nuestras comunidades y establecer con ellas lazos de colaboración. Por ello, las alumnas de nuestro Centro de Enlace aportaron su talento, tiempo y conocimientos para confeccionar los turbantes oncológicos para mujeres que reciben tratamiento médico. Esperamos que este detalle les recuerde que no están solas y les deseamos una pronta recuperación”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

A 120 años de su creación, Cemex mantiene su compromiso con las comunidades donde opera y refrenda su interés por impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo y bienestar de las personas que las conforman.