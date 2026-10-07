Cemex entra al top 10 de empresas con mejor reputación en México

Cemex se ubicó en el noveno lugar entre las empresas con mejor reputación de México, de acuerdo con los resultados de la decimocuarta edición de Merco Empresas México 2026, con lo que ingresó por primera vez al top 10 de las organizaciones mejor valoradas del país.

La compañía obtuvo 7 mil 737 puntos en el ranking general, lo que representa un incremento cercano al 5 por ciento respecto a la evaluación de 2025. Además, mantuvo el primer lugar dentro del sector de materiales para la construcción, categoría que encabeza desde 2017.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, señaló que el resultado refleja la confianza construida con sus clientes y el trabajo de sus colaboradores.

“Ser una de las empresas con mejor reputación de México refleja la confianza que hemos construido de la mano de nuestros clientes y la pasión de todos los que colaboramos en Cemex”, afirmó.

La empresa ha registrado un crecimiento sostenido en el ranking durante los últimos años. En 2023 ocupó el lugar 41; en 2024 avanzó hasta la posición 17 y en 2025 alcanzó el sitio 11.

Con el resultado de 2026, Cemex escaló dos posiciones y se incorporó por primera vez al grupo de las 10 empresas con mejor reputación del país.

El avance coincide con el año en que la compañía celebra 120 años de trayectoria, periodo en el que ha destacado sus actividades relacionadas con innovación, sostenibilidad y contribución al desarrollo de México.

Merco es un monitor de reputación corporativa con presencia en Iberoamérica que evalúa a las organizaciones mediante una metodología que considera la opinión de directivos, expertos, analistas, académicos, colaboradores, consumidores y ciudadanía.

El modelo incorpora factores como gestión empresarial, calidad de la oferta comercial, responsabilidad corporativa, ética, transparencia, innovación y capacidad para generar confianza entre los diferentes grupos de interés.

De acuerdo con Cemex, su posición en el ranking fortalece su reconocimiento dentro de la industria de materiales para la construcción y forma parte de una trayectoria orientada a consolidar su presencia y relación con sus distintos grupos de interés.