La iniciativa de Elon Musk El hombre más rico del mundo anunció que cada niño de Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX como parte del programa Trump Accounts; al cierre del 26 de noviembre de 2026, cada título cotizó en 127.44 dólares, de acuerdo con Reuters. (Cuartoscuro)

El empresario Elon Musk anunció que cada niño de Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX como parte de un programa vinculado a las Trump Accounts, un esquema de inversión para menores de edad.

De acuerdo con SpaceX, una acción será emitida por la empresa y la segunda será aportada por Musk con títulos de su propiedad.

La compañía del hombre más rico del mundo indicó que las primeras acciones comenzarán a distribuirse en diciembre, mientras que las del empresario serán entregadas una vez que concluya su periodo de restricción para vender acciones, previsto para junio de 2027.

¿Cuánto cuesta una acción de SpaceX?

Al cierre de la jornada del 26 de noviembre de 2026, cada acción de SpaceX cotizó en 127.44 dólares, de acuerdo con Reuters.

Esto significa que dos acciones tienen un valor aproximado de 254.88 dólares, equivalentes a alrededor de 5 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Como cualquier empresa que cotiza en bolsa, el precio de las acciones cambia conforme se realizan operaciones de compra y venta en el mercado, por lo que su valor puede variar durante cada sesión bursátil.

¿Se pueden comprar acciones de SpaceX?

Desde su debut bursátil en 2026, las acciones de SpaceX pueden adquirirse mediante un intermediario financiero (broker) con acceso al mercado donde cotiza la empresa.

Además de acciones completas, algunos intermediarios ofrecen acciones fraccionadas, lo que permite invertir cantidades menores al precio de un título completo.

Antes de invertir, es recomendable revisar las comisiones del broker, las obligaciones fiscales y los riesgos propios de las inversiones en renta variable.

¿Cuánto vale SpaceX?

Con una cotización de 127.44 dólares por acción, SpaceX alcanza una capitalización de mercado cercana a 1.7 billones de dólares (trillones en la escala corta de Estados Unidos), lo que la ubica entre las empresas con mayor valor bursátil del mundo.

¿Qué anunció Elon Musk?

Musk informó que cada niño estadounidense recibirá dos acciones de SpaceX: una será emitida por la empresa y otra será entregada por él con acciones de su propiedad.

La primera acción comenzará a distribuirse en diciembre, mientras que la segunda será entregada una vez que concluya el periodo de restricción para vender las acciones de Musk, previsto para junio de 2027.

La iniciativa forma parte de las Trump Accounts, un programa de ahorro e inversión dirigido a menores de edad en Estados Unidos.

De acuerdo con Reuters, Estados Unidos tiene alrededor de 72 millones de menores de 18 años.

Con un precio de 127.44 dólares por acción, la entrega de dos títulos por cada niño representa un programa con un valor cercano a 18 mil 350 millones de dólares, una cifra consistente con la estimación de aproximadamente 18 mil millones de dólares reportada por la agencia