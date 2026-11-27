Inegi reporta que en octubre asado el superávit comercial superó los 298 millones de dólares (Archivo)

Superávit comercial — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este viernes su reporte mensual sobre el comportamiento comercial del país correspondiente a octubre, y destacó que en el citado mes hubo un superávit de 298.2 millones de dólares, con exportaciones de mercancías que crecieran 30.2 por ciento a tasa anual.

El informe del órgano autónomo refiere que los datos presentados contrastan con el déficit de 606 millones de dólares reportado en septiembre pasado. Con este saldo, la balanza comercial del país acumuló un superávit de 9 mil 552.5 millones de dólares entre enero y octubre pasados.

Sólo durante octubre, las ventas al exterior alcanzaron más de 86 mil millones de dólares, crecimiento impulsado principalmente por los productos no petroleros, cuyas exportaciones aumentaron 31.2 por ciento y sumaron 84 mil 270 millones de dólares.

En contraste, las ventas petroleras disminuyeron 3.4 por ciento anual, al ubicarse en mil 738 millones de dólares.

En el mismo reporte el Instituto de Estadística apunta que en las exportaciones no petroleras, los envíos a EU registraron un incremento de 36.8 por ciento, mientras que las ventas dirigidas a otros países crecieron 0.8 por ciento.

En lo que respecta a las importaciones, éstas aumentaron 30.8 por ciento en comparación con octubre del año pasado, al sumar 85 mil 710 millones de dólares.

Las compras de productos petroleros tuvieron un avance anual de 52.7 por ciento, con un monto de 6 mil 31.2 millones de dólares, mientras que las importaciones no petroleras crecieron 29.4 por ciento y alcanzaron los 79 mil 679 millones.

Entre los sectores que contribuyeron al avance de las exportaciones destacan las manufacturas no automotrices, con un alza anual de 41.3 por ciento. En tanto, los productos automotrices registraron un crecimiento de 5.6 por ciento.

En el mercado de EU, las ventas de productos automotrices aumentaron 7.2 por ciento; sin embargo, hacia el resto de los mercados presentaron una contracción de 3.3 por ciento.

El Inegi reporta que en los primeros diez meses de 2026, las exportaciones totalizaron 713 mil 203 millones de dólares, un aumento de 30.3 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

La Crónica de Hoy 2026