Terror carretero Los Zúñiga son un grupo criminal que participa en distintos delitos, entre ellos el robo de vehículo y el secuestro exprés. (Cuartoscuro y SSC)

Nuevo golpe del Operativo Enjambre: esta vez, cayó un político poblano con nexos con el crimen organizado.

Eduardo Velázquez Medina fue detenido durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades de Puebla.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los trabajos de inteligencia permitieron identificar indicios que lo relacionan con el líder de Los Zúñiga.

¿Quiénes son Los Zúñiga?

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales y estatales, Los Zúñiga son una organización criminal de estructura familiar que tiene presencia principalmente en la región de Esperanza, Ciudad Serdán y municipios cercanos, así como en zonas limítrofes con el estado de Veracruz.

Su presunto líder es Genaro Zúñiga Alvarado, quien fue detenido en agosto de 2026 en Veracruz, y las investigaciones los relacionan con el robo al transporte de carga, además de secuestro exprés, extorsión y robo de vehículos.

Las autoridades sostienen que el grupo opera principalmente sobre la autopista Puebla-Orizaba y otras vías estratégicas utilizadas para el traslado de mercancías, donde presuntamente intercepta unidades de carga para despojarlas de su mercancía y, en algunos casos, privar de la libertad a los operadores para exigir dinero a cambio de su liberación.

Las investigaciones sobre esta organización, incluyen a varios políticos: en los últimos meses, las autoridades han detenido a funcionarios municipales que presuntamente mantenían vínculos con la estructura.

En septiembre de 2026 fue detenido el entonces alcalde de Esperanza, José Isaac Rodríguez Ochoa, dentro de una investigación relacionada con robo al transporte de carga, extorsión y secuestro.

Ahora, el alcalde de Atzitzintla, Eduardo Velázquez Medina, también es investigado por su presunta relación con Los Zúñiga.

¿Cómo fue el operativo contra el alcalde de Atzitzintla? Harfuch da detalles

García Harfuch informó que los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan al edil con el líder de Los Zúñiga, organización investigada por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla-Veracruz, además de extorsión, secuestro exprés, asaltos carreteros y delitos contra la salud.

El funcionario detalló que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, SSPC, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

Agregó que, como resultado de la Operación Enjambre, se han realizado 28 acciones operativas que han derivado en la detención de seis servidores públicos, entre ellos tres presidentes municipales.

También recordó que en septiembre se ejecutaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, incluido el alcalde y la directora de Seguridad Pública del municipio.

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