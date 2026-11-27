Ferrari no aceptará pagos en efectivo en México Ferrari Mexico City declaró que no aceptará “pagos en efectivo bajo ningún concepto”.

La noche del jueves 26 de noviembre de 2026, Ferrari Mexico City emitió un comunicado a través de su canal oficial de redes sociales, en el cual declaró que no admitirá pagos en efectivo con el propósito de proteger el patrimonio de sus clientes y garantizar la seguridad de cada operación.

El aviso generó polémica entre internautas que especularon sobre el motivo detrás de la decisión de la marca, apuntando hacia una presunta “discriminación de clase”. No obstante, la negativa a este tipo de transacción en realidad tiene que ver con la prevención de fraudes, así como los topes estrictos al uso de efectivo en la compra de autos y casas que ha fijado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar sanciones fiscales.

Ferrari Mexico City dice “no” a los pagos en efectivo: ¿por qué la marca tomó esta decisión?

Una nueva polémica ha estallado en redes sociales tras el reciente aviso de Ferrari Mexico City, en el que declaró que no aceptará pagos en efectivo, una medida que surge para reforzar la seguridad de cada operación realizada en el país.

La decisión generó dudas entre las personas interesadas en adquirir uno de los exclusivos automóviles de la aclamada firma italiana, provocando especulaciones de una presunta “marginación” del mercado mexicano.

No obstante, el trasfondo del comunicado es distinto, ya que la verdadera razón detrás de esta medida está relacionada a la seguridad de las transacciones y de la responsabilidad de las personas compradoras al momento de entregar cantidades millonarias.

Aviso importante https://t.co/mztkcvW3hr — Ferrari México (@FerrariMexico) November 26, 2026

En otras palabras, la decisión busca evitar fraudes en los que terceros se hacen pasar por representantes de la marca o solicitan el dinero a cuentas que no pertenecen a la distribuidora.

“Todos los pagos deberán realizarse mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta oficial a nombre de Controladora RIVI, S.A. de C.V.”, señaló el comunicado, detallando que la empresa no se hará responsable por las pérdidas o daños derivados de pagos en efectivo o transferencias realizadas a cuentas distintas de las oficiales.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) administra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) en la que fija límites máximos para pagos en efectivo en la compra de autos o casas; los topes designados son:

Casas: $376,565.10 MXN.

$376,565.10 MXN. Autos: $941,412.75 MXN.

De esta manera, incluso si la reciente restricción de Ferrari Mexico City no existiera, algunos de sus modelos no podrían ser adquiridos mediante pago en efectivo debido a los requerimientos legales que pretenden evitar el lavado de dinero. En caso de que una persona rebase el tope fijado, podría derivar en multas millonarias.

¿Un Ferrari te puede ser negado? Estas son las razones por las que podrían prohibirte comprar un modelo

El comunicado de Ferrari Mexico City puso sobre la mesa otra de las controversias que rodean a la popular marca: ¿te pueden prohibir la compra de un Ferrari? Aunque tener el dinero suficiente es un requisito indispensable para adquirir uno de los automóviles exclusivos, existen criterios de selección que podrían inclinarse a favor o en contra de la adquisición deseada.

De acuerdo con los requisitos y casos documentados, algunas de las razones por las que Ferrari podría “prohibir” el acceso de una persona a determinados modelos o futuras compras, son:

Modificar demasiado el automóvil: Los cambios extremos que alteran considerablemente el diseño o la identidad de los vehículos pueden generar conflictos con las filosofía de la marca.

Los cambios extremos que alteran considerablemente el diseño o la identidad de los vehículos pueden generar conflictos con las filosofía de la marca. Revender pronto el automóvil: Algunos modelos incluyen condiciones contractuales que buscan evitar la reventa inmediata.

Algunos modelos incluyen condiciones contractuales que buscan evitar la reventa inmediata. No informar sobre la intención de vender el vehículo: Ferrari busca mantener cierto control sobre la distribución de sus modelos en el mercado, por lo que podría solicitar de regreso el auto o verificar a la nueva persona compradora.

Ferrari busca mantener cierto control sobre la distribución de sus modelos en el mercado, por lo que podría solicitar de regreso el auto o verificar a la nueva persona compradora. Dañar la imagen de la marca: La compañía presta atención a la reputación de sus compradores y a la manera en que sus automóviles aparecen en situaciones públicas que puedan afectar su imagen.

La compañía presta atención a la reputación de sus compradores y a la manera en que sus automóviles aparecen en situaciones públicas que puedan afectar su imagen. Usar indebidamente el nombre o la imagen de Ferrari .

. No mantener una relación con la marca: En el caso de ciertos modelos de producción limitada, Ferrari podría dar prioridad a clientes recurrentes, fanáticos fieles y coleccionistas que ya mantienen una relación pública o cercana a la firma.

Ahora lo sabes, tener el dinero para comprar un Ferrari puede no ser suficiente para conseguir la unidad de tus sueños, especialmente si se trata de ediciones limitadas en las que estas restricciones podrían aplicar con mayor firmeza.