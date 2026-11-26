Banxico (EFE)

El Banco de México (Banxico) elevó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional, al pasar de 1.5 a 1.9 por ciento para este año. Aunque mejoró su perspectiva, advirtió que persisten riesgos relacionados con la incertidumbre comercial y las tensiones geopolíticas.

Al presentar su Informe Trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre de 2026, la institución señaló que la actividad económica mostró señales de recuperación durante el segundo y tercer trimestre, luego de un periodo prolongado de debilidad y pese al complejo entorno internacional.

La nueva previsión para 2026 se encuentra dentro de un intervalo de crecimiento de entre 1.7 y 2.1 por ciento, cuyo punto medio es de 1.9 por ciento. En agosto, el banco central calculaba un avance de 1.5 por ciento y contemplaba un rango de entre 1 y 2 por ciento.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que, pese a la reactivación observada durante el tercer trimestre, la brecha del producto permanecerá en terreno negativo, lo que refleja que la economía todavía opera por debajo de su potencial.

“El crecimiento se mantiene moderado, con una brecha del producto aún en terreno negativo, de modo que no se perciben presiones de demanda en los precios”, afirmó.

Banxico mantiene previsión para 2027 y 2028

Para 2027, la autoridad monetaria conservó su expectativa de crecimiento en 2 por ciento, aunque ajustó los límites del intervalo, que pasó de entre 1.2 y 2.8 por ciento a un rango de 1.3 a 2.7 por ciento.

En cuanto a 2028, proyectó un avance de 2.5 por ciento para el Producto Interno Bruto (PIB), con un intervalo de entre 1.7 y 3.3 por ciento, considerando el efecto del año bisiesto.

El banco central anticipó que durante el cuarto trimestre de 2026 la actividad productiva tendrá un crecimiento más moderado, para después registrar una aceleración gradual durante el resto del horizonte de pronóstico.

Rodríguez Ceja indicó que las condiciones de holgura que prevalecen en la economía contribuirán a limitar el impacto de las variaciones del tipo de cambio sobre los precios al consumidor. Este escenario fue uno de los elementos considerados por la Junta de Gobierno para reducir en noviembre la tasa de referencia en 25 puntos base, con lo que quedó en 6.25 por ciento.

Incertidumbre comercial

Pese a la mejora en sus proyecciones, Banxico advirtió que México enfrenta el desafío de consolidar la recuperación y mantener una trayectoria de crecimiento más dinámica y sostenida.

Entre los factores de incertidumbre identificó el futuro de la relación comercial con Estados Unidos, las tensiones geopolíticas que continúan en distintas regiones y los avances tecnológicos que tienen el potencial de transformar las actividades productivas.

La institución señaló que estos elementos forman parte del entorno que deberá enfrentar la economía mexicana durante los próximos años.