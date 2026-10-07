Profeco destaca valor nutricional de la manzana

La manzana, una de las frutas de mayor consumo a nivel mundial, destaca por su valor nutricional, versatilidad y beneficios para la salud, de acuerdo con la más reciente Guía de Consumo sobre la manzana publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Revista del Consumidor.

La dependencia señala que este fruto está compuesto aproximadamente por 85 por ciento de agua, por lo que constituye una fuente de hidratación natural. También contiene pectina, una fibra que favorece el tránsito intestinal, además de compuestos como quercetina y fisetina, asociados con la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Entre sus componentes nutricionales se encuentran vitamina C, potasio, calcio, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, mientras que presenta bajos niveles de sodio y grasa. Sus azúcares naturales, de acuerdo con la guía, se absorben de manera gradual, lo que permite proporcionar energía de forma sostenida.

Golden, la variedad con mayor producción

En México se comercializan diversas variedades de manzana. La Golden es la de mayor relevancia y producción nacional y registró un precio promedio de 57.90 pesos por kilogramo, de acuerdo con el monitoreo realizado del 28 de septiembre al 2 de octubre.

El precio más bajo, de 35 pesos por kilo, se encontró en el Mercado de la Cabecera Municipal de Naucalpan, Estado de México, y en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

En contraste, el precio más elevado para esta variedad fue de 90 pesos por kilogramo en el Mercado Nicolás Bravo, en La Paz, Baja California Sur.

La variedad Red Delicious, reconocida por su color rojo brillante y forma alargada, presentó un precio promedio de 43.80 pesos por kilo. El precio mínimo, de 30 pesos, se registró en Walmart Express de Huixquilucan, Estado de México; Bodega Aurrera Estadio, en Culiacán, Sinaloa, y Walmart Rentería, en León, Guanajuato.

El precio más alto de esta variedad, de 75 pesos por kilo, se encontró en el Mercado República de San Luis Potosí.

Royal Gala y Granny Smith

La Royal Gala, de tamaño mediano y características crujientes, dulces y jugosas, registró un precio promedio de 53.80 pesos por kilo.

Su precio más bajo, de 35 pesos, se encontró en Bodega Aurrera Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, mientras que el más elevado alcanzó 98.90 pesos por kilo en City Market Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México.

Por su parte, la variedad Granny Smith, de color verde, firme y sabor acidulado, registró un precio promedio de 58.66 pesos por kilo.

El precio más accesible fue de 39.80 pesos por kilogramo en Soriana Híper Miramontes, en Coyoacán, Ciudad de México, mientras que el más elevado llegó a 90 pesos en el Mercado Benito Juárez, en Oaxaca.

Recomiendan cuidar selección y almacenamiento

Para realizar una compra adecuada, Profeco recomienda elegir manzanas firmes, con color brillante y uniforme. También aconseja preferir aquellas que todavía conserven el rabillo, ya que esto puede ayudar a retrasar su maduración.

Una vez adquiridas, la recomendación es conservarlas en el refrigerador dentro de una bolsa abierta para evitar la acumulación de humedad. También se aconseja mantenerlas separadas de otras frutas debido al etileno que liberan, un gas que acelera el proceso de maduración.

La guía también recomienda rociarlas periódicamente con agua para contribuir a prolongar su frescura.

Las diferencias de precio registradas por Profeco muestran que el costo de la manzana puede variar considerablemente según la variedad, el establecimiento y la ciudad, por lo que comparar precios antes de comprar puede representar un ahorro para los consumidores.