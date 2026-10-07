Velas Vallarta: así es el hotel que nació como condominio y se convirtió en un clásico de Puerto Vallarta

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

Puerto Vallarta tiene hoteles de todo tipo: pequeños espacios boutique, propiedades de lujo, resorts frente al mar y complejos pensados para viajar en familia. Pero entre tanta oferta hay lugares que, además de recibir turistas, forman parte de la historia del destino. Uno de ellos es Velas Vallarta, un resort que comenzó con una idea muy distinta y terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la hotelería de la región.

La historia resulta curiosa, ya que el proyecto que actualmente conocemos como Velas Vallarta originalmente estaba pensado como un desarrollo habitacional. Sin embargo, durante su construcción, el empresario mexicano Eduardo Vela Ruiz decidió cambiar el rumbo de la inversión y convertirlo en un hotel.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

Así, en 1989 abrió sus puertas en Marina Vallarta y se convirtió en uno de los primeros proyectos que impulsaron el concepto de resort en Puerto Vallarta. Con el paso de los años también incorporó el modelo all inclusive, una modalidad que hoy es prácticamente sinónimo de vacaciones sin demasiadas complicaciones.

De proyecto habitacional a resort frente al mar

Una de las características que todavía distingue a Velas Vallarta tiene que ver precisamente con aquel origen. El complejo conserva espacios amplios y habitaciones con una distribución que recuerda más a una residencia que a un cuarto de hotel tradicional.

Actualmente cuenta con más de 300 habitaciones y suites, muchas de ellas con cocina, comedor, áreas de descanso y terrazas. Esto hace que el concepto funcione tanto para una escapada corta como para familias o grupos que prefieren quedarse varios días.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

La ubicación también juega a su favor. El resort está en Marina Vallarta, frente al mar y a poca distancia del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, por lo que permite combinar el descanso dentro del hotel con recorridos por otros puntos del destino.

Y aquí aparece una de las claves de su propuesta: no necesariamente tienes que salir del complejo para llenar el día.

Comida, playa y actividades para pasar el día completo

Velas Vallarta combina alojamiento, gastronomía, entretenimiento y actividades para diferentes edades. El concepto todo incluido permite acceder a alimentos y bebidas durante la estancia, mientras que sus espacios gastronómicos buscan ofrecer alternativas tanto casuales como más elaboradas.

Entre sus restaurantes se encuentran La Ribera, con una propuesta más relajada y vista al mar, y Andrea, que ofrece cocina internacional. También hay bares y estaciones de alimentos alrededor de las áreas de piscina.

Uno de los detalles que más llama la atención es su estación de crepas, donde se preparan al momento opciones dulces y saladas. A esto se suman actividades y festivales gastronómicos que han formado parte de la experiencia del resort.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

Pero la comida es sólo una parte de la ecuación.

El hotel cuenta con tres piscinas principales conectadas mediante un canal, además de un chapoteadero para niños. También tiene Kids’ Club para pequeños de entre 4 y 12 años, canchas de tenis, basquetbol y pickleball, una spa, gimnasio, clases de yoga y actividades recreativas en la playa y la piscina.

Su playa privada de alrededor de 150 metros es, naturalmente, otro de sus atractivos para quienes llegan buscando algo tan sencillo como pasar el día frente al Pacífico. Lo mejor de todo es que posee un espacio destinado a la conservación de abejas y otro para el cuidado de tortugas en proceso de gestación.

Aunque Velas Vallarta tiene una fuerte orientación hacia el turismo familiar, su oferta busca abarcar distintos perfiles de viajeros.

La amplitud de sus suites puede resultar práctica para grupos, mientras que sus instalaciones, gastronomía y actividades también permiten organizar bodas, viajes de pareja o incluso estancias relacionadas con trabajo y reuniones.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

Esta versatilidad ayuda a explicar por qué el hotel aparece dentro de una selección de propiedades destacadas de Puerto Vallarta que se ha convertido en referente del segmento todo incluido familiar, con suites amplias de formato residencial, actividades recreativas y una oferta gastronómica variada.

Más allá de la etiqueta de lujo, la idea es bastante sencilla: tener espacio, comida, entretenimiento y playa en un mismo lugar.

Velas Vallarta: sinónimo de turismo de bienestar

La hotelería también ha cambiado. Ya no se trata solamente de ofrecer una cama cómoda, una alberca y un restaurante; cada vez hay más viajeros interesados en utilizar sus vacaciones para descansar realmente, desconectarse y cuidar cuerpo y mente.

En esa tendencia entra la nueva colección de experiencias de bienestar de Velas Resorts, llamada “Recapturing Your Serenity”.

La propuesta reúne tratamientos de spa, yoga, meditación, actividades físicas y experiencias inspiradas en tradiciones locales en distintas propiedades de la cadena, entre ellas Velas Vallarta.

El concepto busca que el bienestar no dependa únicamente de acudir a un retiro especial, sino que pueda formar parte de diferentes momentos de una estancia.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

En Grand Velas Riviera Nayarit, por ejemplo, el programa se estructura alrededor de tres dimensiones: cuerpo, mente y espíritu, con actividades que incluyen yoga, pilates, sonoterapia, aromaterapia y tratamientos de spa.

En Casa Velas, también en Puerto Vallarta, la propuesta gira alrededor de restaurar, reconectar y renovar, con masajes, reflexología, aromaterapia, meditación, yoga y experiencias de sonido frente al mar.

La estrategia forma parte de una apuesta más amplia de Velas Resorts por el turismo de bienestar, un segmento que ha ganado espacio dentro de los viajes de lujo.

Un clásico que sigue cambiando

Quizá lo más interesante de Velas Vallarta es que su historia comenzó casi por accidente. Lo que iba a ser un desarrollo habitacional terminó convertido en un hotel que ayudó a impulsar una nueva manera de entender las vacaciones en Puerto Vallarta.

Más de tres décadas después, el concepto se mantiene alrededor de algunas ideas muy claras como los espacios amplios, playa, gastronomía, actividades y una experiencia pensada para que el huésped tenga buena parte de lo que necesita dentro del mismo lugar.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

Pero también hay una evolución. A la oferta tradicional de sol y playa se han sumado experiencias gastronómicas, entretenimiento, actividades deportivas y una apuesta cada vez más marcada por el bienestar.

Velas Vallarta Resort All Inclusive Foto: Cortesía Velas Vallarta

En un destino donde los hoteles compiten por ofrecer algo más que una habitación con vista al mar, Velas Vallarta ha encontrado una manera de mantenerse vigente: conservar esa sensación de vacaciones completas, pero adaptándola a lo que los viajeros buscan hoy.

Y quizá ahí está parte de su historia: aquel proyecto que comenzó pensando en condominios terminó convirtiéndose en uno de los hoteles que ayudan a contar cómo cambió Puerto Vallarta como destino turístico.