Tasvalúo celebra 16 años con presencia en todo México y miles de avalúos al año

Firma mexicana especializada en valuación, consultoría y analítica de datos, Tasvalúo celebra 16 años de trayectoria, consolidando una operación que hoy abarca la valuación de inmuebles, maquinaria y equipo, negocios, activos agropecuarios, obras de arte y otros bienes patrimoniales. Fundada el 8 de octubre de 2010, Tasvalúo nació de una alianza estratégica y financiera entre PROMECAP, firma mexicana de inversión, y Grupo Tecnitasa, referente internacional de origen español en tasación y consultoría. Desde entonces, la compañía ha desarrollado capacidades para atender las necesidades de particulares, empresas, instituciones financieras y corporativos en decisiones relacionadas con inversión, operaciones comerciales y gestión de activos.

Con presencia en las 32 entidades federativas de México, Tasvalúo cuenta con una red de más de 400 profesionales y peritos valuadores, lo que le permite realizar más de 45,000 avalúos al año y atender proyectos de distintas escalas y sectores.

Una mirada integral al valor

A lo largo de estos 16 años, la firma ha ampliado el alcance de sus servicios para responder a la creciente complejidad de los activos y de las decisiones que se toman alrededor de ellos.

Su oferta incluye valuación inmobiliaria de propiedades residenciales, comerciales, terrenos y naves industriales; valuación industrial y especializada de maquinaria, bienes muebles, infraestructura, buques y aeronaves; así como valuación de negocios, empresas, activos intangibles y servicios relacionados con efectos contables y de auditoría. A estas capacidades se suman sus servicios de consultoría y Market Data, enfocados en el análisis y diagnóstico del mercado inmobiliario, así como en la generación de información y escenarios que contribuyan a la toma de decisiones comerciales.

“El valor de un activo no es únicamente una cifra; es información que permite tomar mejores decisiones. Durante estos 16 años hemos trabajado para fortalecer nuestras capacidades técnicas, nuestra cobertura y el conocimiento de los distintos mercados en los que participamos”, señala la compañía con motivo de este aniversario.

Cobertura nacional y especialización

La operación de Tasvalúo se apoya en una estructura con presencia regional en puntos estratégicos del país, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Tijuana, León y Puebla, además de su oficina corporativa en la Ciudad de México.

La empresa cuenta con autorización como Unidad de Valuación y está regulada por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) bajo el registro No. 09067. Asimismo, es miembro de la Asociación Nacional de Unidades de Valuación (ANUVAC).

Esta infraestructura le ha permitido desarrollar una visión nacional del mercado y atender tanto necesidades particulares como requerimientos de instituciones financieras, empresas y grandes corporativos.

16 años respondiendo una pregunta esencial

El aniversario representa para Tasvalúo una oportunidad para reconocer la trayectoria construida y, al mismo tiempo, mirar hacia los siguientes años en un entorno donde la información, la tecnología y el conocimiento especializado tienen un papel cada vez más relevante en la gestión patrimonial.

Con 16 años de experiencia, una red nacional de especialistas y una oferta que continúa ampliándose, Tasvalúo mantiene el foco en una pregunta que está detrás de cualquier activo, inversión u operación:¿Cuánto vale realmente?