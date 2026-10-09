Nissan Frontier PRO PHEV 2026: fuerza que se electrifica

México fue el escenario elegido por Nissan para presentar la Frontier PRO PHEV 2026, su primera pickup híbrida enchufable. Además, nuestro país se convierte en el primer mercado de América Latina en recibir este modelo, que apuesta por la electrificación sin sacrificar potencia, capacidad de carga ni desempeño todoterreno.

Importada de China, la camioneta ya está a la venta en México en dos versiones: LE, con un precio de $899,900 pesos, y Platinum, de $969,900 pesos.

Nissan

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La elección de México para su presentación mundial coloca al país en una posición estratégica dentro de los planes de expansión de la firma japonesa. Nissan busca llevar la electrificación al segmento de las pickups para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, sin renunciar a la resistencia, la capacidad de trabajo y el desempeño todoterreno que distinguen a la familia Frontier.

“Cuando un modelo tiene una historia como la de Nissan Frontier, evolucionarlo implica entender muy bien qué es lo que nuestros clientes valoran de él. Con Nissan Frontier PRO PHEV incorporamos una nueva tecnología sin dejar atrás la capacidad y versatilidad que la han distinguido durante generaciones. Para nosotros, esa es la manera de llevar Frontier hacia adelante: sumar más posibilidades a una historia que sigue creciendo”, señaló Rodrigo Centeno Caballero, presidente y director general de Nissan Mexicana e INFINITI.

Más eficiente, sin renunciar al desempeño

La Frontier PRO PHEV 2026 integra un sistema de propulsión compuesto por un motor turbo a gasolina de cuatro cilindros y 1.5 litros, que desarrolla 141 Hp y 220 Nm de torque, y un motor eléctrico de 209 Hp y 350 Nm de torque. El conjunto se complementa con una batería de 20 kWh recargable mediante una conexión externa.

La potencia combinada alcanza los 350 Hp y 660 Nm de torque, gestionados por una transmisión 4DHT (4-speed Dynamic Hybrid Transmission). Según Nissan, esta configuración permite alcanzar una autonomía combinada cercana a los 1,000 kilómetros.

Su vocación de trabajo y aventura se mantiene con tracción 4x4, bloqueo del diferencial trasero, capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas y carga útil de hasta 815 kg. Además, ofrece cuatro modos de manejo —Hybrid, Sport, Electric y Snow— para adaptar su respuesta a distintas condiciones de conducción.

Antes de su llegada al mercado, el modelo acumuló más de 100,000 kilómetros de pruebas en México. Las evaluaciones permitieron ajustar el tren motriz, la suspensión, la dirección

y los frenos, además de trabajar en el aislamiento acústico de la cabina. Las pruebas incluyeron pendientes a gran altitud, remolque y conducción fuera del camino, con el objetivo de responder a las exigencias de manejo del país y de Latinoamérica.

Más espacio, confort y tecnología

La experiencia a bordo combina amplitud, equipamiento y conectividad. El tablero integra una pantalla central de 14.6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital. Según la versión, también ofrece cargador inalámbrico de 50 W y asiento del conductor con función de masaje.

La Frontier PRO PHEV es la pickup mediana más grande de la gama Nissan. Sus dimensiones se traducen en una cabina espaciosa y puertas traseras con apertura de hasta 90 grados, que facilitan el acceso a la segunda fila.

También incorpora cuatro ambientes inteligentes —Siesta, Camping, Guardián y Lavado— que adaptan distintas funciones del vehículo a situaciones específicas, desde una pausa durante un viaje hasta actividades al aire libre.

En materia de seguridad, la versión LE incluye 10 tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas ProPILOT Assist, frenado inteligente de emergencia, intervención de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. La versión Platinum suma nueve tecnologías adicionales para ampliar las herramientas de apoyo al conductor.