Starbucks cierra definitivamente en Tulum: ¿Por qué la marca abandonó la zona hotelera?

Starbucks Franquicia cierra sucursal en Tulum (Google Maps)

Starbucks, cadena de cafés con casi mil tiendas en México, cerró una de la últimas sucursales que operaba en Tulum, Quintana Roo. El cierre es parte de una crisis económica que ha afectado a la zona turística.

¿Qué pasó con Starbucks en Tulum?

Una sucursal de Starbucks cerró sin previo aviso en Tulum, Quintana Roo. El establecimiento que llevaba el nombre Starbucks Ahau Tulum se encontraba en el kilómetro 7.5 de la carretera ente Boca Paila y Tulum. La compañía ya sólo cuenta con una tienda en el área, ubicada en la carretera Cancún-Tulum.

Grupo Alsea, el corporativo que maneja la marca de café en México, no ha comunicado la razón del cierre, pero se especula que puede estar relacionado a la crisis que se ha presentado en Tulum durante el último año, en la cual varios hoteles y restaurantes han cerrado. La sucursal llevaba once años operando.

La ocupación hotelera del área ha disminuido de 74.67% en 2025 a 63.69% este año, y el sector gastronómico ha reportado pérdidas del 60%. Sumado a esto, Aerolíneas como Volaris y Aeroméxico han suspendido vuelos al aeropuerto de Tulum.

Tan sólo en septiembre de 2026 la Asociación de Hoteles de Tulum reportó que al menos cinco hoteles cerraron temporalmente. El Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) también ha compartido la disminución de visitantes en sitios arqueológicos.

Entre los factores que han llevado a esta crisis, señalan el aumento significativo de los precios en el área que han hecho de este destino demasiado caro incluso para extranjeros.

El cierre de Starbucks representa una alarma para la región, pues el hecho de que una cadena tan redituable y con tantas sucursales en el país decida cerrar las puertas de una sucursal representa una baja económica significativa en el área y posiblemente cobros por extorsión.