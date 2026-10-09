¿White Fox le copió a Adidas? La marca alemana lanza demanda por sus diseños (Adidas / White Fox)

Adidas ha presentado una demanda ante el Tribunal Federal de Australia contra la marca de moda White Fox Boutique por vender y publicitar ropa con el diseño de cuatro rayas registrado por la marca alemana.

Desde su creación, Adidas se ha consolidado como una de las marcas más emblemáticas en la ropa deportiva, por lo que es muy cuidadoso protegiendo los elementos que la caracterizan, entre ellos sus tres rayas, que son imposibles de no reconocer.

¿Quién es White Fox y por qué lo está demandando Adidas?

White Fox es una marca de moda rápida originaria de Sídney, Australia, y fue fundada por Georgia y Daniel Contos en 2013. Actualmente, tiene presencia en Estados Unidos y desde el 2024 se expandió a Reino Unido. Se ha vuelto famosa principalmente entre adolescentes y jóvenes mujeres.

De acuerdo al Australian Financial Review, desde su expansión al mercado británico y hasta junio del 2025, la marca generó ingresos de 542 millones de dólares australianos.

Adidas ha demandado a White Fox por la venta y publicidad de ropa que tiene el diseño de cuatro rayas, lo que, de acuerdo a la marca, es “engañosamente similar” a su logotipo, lo que podría inducir a que los consumidores piensen que las marcas están asociadas. Además, alegan que al menos desde marzo se le solicitó a White Fox que retirara su ropa y publicidad, pero que esta se negó.

¿White Fox le copió a Adidas?

Los representantes legales de Adidas han declarado que la marca australiana ha vendido y publicitado sus prendas con cuatro rayas con la intención de lucrarse a costa de la reputación de la marca alemana, la cual es “sustancial y valiosa”. De acuerdo a sus declaraciones, Adidas tiene registrada la marca de tres rayas en Australia desde 1957.

Por otro lado, Adidas presentó pruebas de esta similitud ante el tribunal, en las que se incluyen comparaciones directas entre sus productos y la ropa de White Fox, como los pantalones deportivos cortos, así como la publicidad en paradas de autobuses.

Sin embargo, uno de los argumentos más fuertes que tiene Adidas es el uso de sus productos dentro de la publicidad de White Fox. De acuerdo a la marca, hay un anuncio en 2025 donde una persona promocionaba un par de calcetines de la marca australiana y utilizaba los tenis Adidas de color rosa.

¿Qué está pidiendo Adidas y qué ha respondido White Fox sobre la demanda?

White Fox ha negado las acusaciones de la marca alemana argumentando que otras marcas australianas como Cotton On y Sportscraft han vendido artículos con rayas similares, a lo que Adidas ha respondido que la publicidad de White Fox muestra productos auténticos de Adidas, lo que podría ocasionar la creencia de una asociación entre ellos y que piensen que la marca aprobó los diseños.

Ante la negativa de White Fox de retirar sus prendas, Adidas ha decidido llevar su caso a tribunales pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, además de recibir los beneficios obtenidos por la venta de los productos similares, así como el pago de intereses y de los costos judiciales.