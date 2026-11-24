Los acreedores de Free and Green, S.A. de C.V., empresa vinculada con la cadena McCarthy’s Irish Pub, exigieron esclarecer el destino de los recursos que entregaron mediante inversiones y contratos de préstamo, y que se convirtió en fraude por 650 millones de pesos.

A través de su abogado, Sergio Arturo Ramírez, integrante de SRM Abogados, Las víctimas solicitaron investigar las operaciones financieras de la compañía y revisar las condiciones del convenio aprobado dentro de su concurso mercantil.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió líneas de investigación por posibles delitos de fraude de acreedores, delincuencia organizada y otros previstos en la Ley de Concursos Mercantiles.

Querella Las víctimas solicitaron investigar las operaciones financieras de la compañía

El abogado explicó que sus representados entregaron recursos económicos mediante inversiones relacionadas con unidades de negocio y contratos que establecían obligaciones de restitución y pago de rendimientos.

Entre estas operaciones se encuentra un contrato de mutuo celebrado con SMART QUO, S.A. de C.V., que contemplaba intereses y un calendario de amortización, cuyos incumplimientos y falta de devolución del dinero fueron denunciados por los afectados.

Ramírez destacó que “el punto central de la investigación solicitada es conocer el destino de las aportaciones”, por lo que consideró indispensable revisar transferencias entre empresas vinculadas, movimientos financieros y documentación contable que permita esclarecer cómo fueron administrados los recursos por los responsables de la sociedad.

También manifestó su preocupación por las condiciones del convenio concursal aprobado judicialmente, debido a que contempla una reducción considerable de los créditos comunes y el pago diferido de una porción limitada de las deudas, circunstancias que podrían afectar significativamente la recuperación del patrimonio de los acreedores.

Puso especial atención en la participación de Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., identificado como el acreedor que concentraba una participación mayoritaria del pasivo común reconocido.

El abogado Sergio Arturo Ramírez sostuvo que “sería pertinente conocer los criterios económicos de esa aceptación”, en referencia a la decisión de la empresa de respaldar el convenio pese a la reducción de las obligaciones.

El propósito es transparentar las condiciones del acuerdo y conocer si existieron relaciones comerciales o condiciones particulares relevantes, sin atribuir irregularidades a Grupo Cuauhtémoc Moctezuma.

Free and Green enfrentó un procedimiento de concurso mercantil promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles por Play Business y los vehículos de inversión Play MC y Play MCIP. Durante dicho procedimiento se abrió una etapa de conciliación para establecer acuerdos entre la sociedad y sus acreedores, así como determinar el reconocimiento de los créditos relacionados con las obligaciones financieras de la compañía.

La relevancia económica del caso también radica en la participación de inversionistas que financiaron la expansión de McCarthy’s Irish Pub en el sector restaurantero y de entretenimiento, mediante proyectos difundidos a través de la plataforma Play Business. Estos esquemas contemplaban contratos vinculados con porcentajes de ventas y rendimientos derivados de la apertura y operación de sucursales.

El abogado de las víctimas reiteró que los acreedores exigen revisar los flujos financieros, esclarecer el destino de sus aportaciones y conocer las posibilidades de recuperar su patrimonio. “La existencia de fraude y cualquier responsabilidad individual corresponde determinarlas a las autoridades competentes”, expuso, al solicitar que se esclarezcan las operaciones financieras y se garantice a los afectados el acceso a información suficiente sobre la recuperación de sus recursos.