Oficinas flexibles

¿Qué ocurre cuando una empresa necesita estar cerca de sus clientes en Monterrey, pero no sabe cuántos puestos de trabajo requerirá dentro de seis meses? Para muchas compañías, la solución ya no es firmar un contrato largo y ocupar una oficina completa. Ahora, las empresas pueden utilizar oficinas flexibles para adaptar el lugar de trabajo al tamaño y ritmo de cada momento.

La tendencia de utilizar este modelo ha ganado peso en la capital de Nuevo León. Según datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la demanda de oficinas de coworking y flexibles en Monterrey creció más de un 10% en 2025. En cuanto a las previsiones, la estimación es que este año el crecimiento se eleve al 20% a finales de 2026.

Algunos de los motivos que explican este auge está en la llegada y expansión de empresas extranjeras e industriales que buscan ubicaciones rápidas sin tener que firmar contratos de larga duración, como sucedía tradicionalmente. De este modo, equilibran costes y tienen una gran flexibilidad a la hora de crecer en espacio (o reducir) en función de las necesidades de cada momento. Pero no son los únicos motivos que explican el auge de las oficinas flexibles en Monterrey.

El arrendamiento tradicional supone un compromiso de riesgo

Una oficina convencional exige a las empresas planificar a largo plazo. Además del alquiler, la empresa suele asumir el gasto en la adecuación del espacio, la compra de mobiliario, servicios, mantenimiento y gestión del inmueble. Estos compromisos pueden tener sentido en empresas consolidadas en la región y con equipos estables, pero no lo tienen cuando la plantilla crece a menudo o cuando el espacio permanece subutilizado varios días por semana.

En estas situaciones, las oficinas flexibles reúnen servicios y espacios en una modalidad que puede ajustarse a las necesidades de cada negocio. De este modo, los responsables pueden valorar de antemano qué puestos utiliza, con qué frecuencia y qué servicios necesita. En función de ellos, contrata el espacio que necesita, pudiendo reducir las inversiones iniciales y posibles riesgos, sobre todo cuando una empresa inicia la actividad en una nueva región.

Sin embargo, los beneficios de las oficinas flexibles no se reducen a una reducción de los gastos. En este sentido, un contrato tradicional de oficinas puede dificultar una expansión rápida o una reducción de personal, mientras que un espacio flexible ofrece más margen para modificar la capacidad.

Además, si un equipo trabaja tres días por semana en oficina, los metros cuadrados vacíos siguen generando un costo fijo en una oficina tradicional el resto de la semana. La alternativa que ofrecen las oficinas flexibles permite pagar por la capacidad y los días que sí se utiliza, tal y como hace en Nuevo León el centro e3offices.com .

Salas por horas y presencia corporativa

De hecho, estos centros de negocios flexibles ofrecen la posibilidad incluso de alquilar salas por horas, algo ideal para profesionales independientes o empresas que no tienen sede en una región concreta del país pero sí clientes.

En estos casos, por ejemplo, los interesados pueden acudir a una oficina flexible para alquilar una sala de reuniones durante un día o unas horas, ya sea para reunirse con clientes, hacer entrevistas de trabajos o quedar de forma presencial con equipos que trabajan en distintas zonas.

Esta flexibilidad influye en la imagen corporativa. No es lo mismo mantener estos encuentros en la cafetería de un hotel que en un centro de negocios. Por eso, los responsables de las empresas cada vez se decantan más por la contratación de oficinas flexibles para contar con un espacio preparado para recibir clientes. Ahí organizan reuniones y proyectan una presencia local sin montar desde cero una sede.

Ventajas de las oficinas flexibles

En líneas generales, las ventajas de las oficinas flexibles con respecto al alquiler tradicional son:

Reducción y optimización de costos al convertir gastos fijos en variables.

Contratos adaptables. Los interesados pueden contratar espacios por horas días, semanas, meses, trimestres…

Mobiliario incorporado. Estas oficinas flexibles cuentan con mobiliario profesional, un gasto que se evitan las empresas que, normalmente, lo asumen en los modelos de arrendamiento tradicional.

Flexibilidad para crecer o reducirse. Las oficinas flexibles facilitan escalar la capacidad de espacio o reducirlo rápidamente en función de la evolución del negocio.

San Pedro y Monterrey: ubicación e infraestructura

En el área metropolitana, la ubicación determina también la idoneidad de una oficina. La cercanía con clientes, proveedores, transporte y servicios puede ser más relevante que contar con una superficie amplia.

San Pedro Garza García y otros corredores se han convertido en zonas de referencia donde las compañías buscan espacios de trabajo a la hora de decidir la ubicación de sus oficinas. Ahí es precisamente donde E3offices se ha convertido en un punto de referencia para las empresas gracias a su oferta de espacios flexibles.

En sus instalaciones, los interesados encuentran conectividad, mobiliario, recepción y salas en un mismo lugar. Así, una empresa evita tener que montar una oficina desde cero y puede hacer que sus trabajadores se dediquen al 100% al negocio.

Las empresas que revisan su espacio de trabajo se enfrentan a tres decisiones: reducir costos, adaptarse al esquema híbrido o ganar presencia en zonas corporativas. Para ese perfil, la contratación de una oficina flexible es la alternativa más práctica, económica y con menos riesgos que el arrendamiento tradicional.