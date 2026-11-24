BanRegio suspende sus operaciones este 24 de noviembre por mantenimiento ¿Hasta qué hora no se podrán realizar movimientos desde la app? (BanRegio)

El banco BanRegio ha anunciado que suspenderá el servicio de distintas operaciones debido a que le dará mantenimiento a su portal banregio.com. Los servicios se verán afectados desde la noche de este martes 24 hasta la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

¿Hasta qué hora no se podrán realizar movimientos desde la app?

Mediante un comunicado, BanRegio comunicó a sus clientes que desde las 22:00 horas del martes 24 hasta las 2:00 horas del miércoles 25 de noviembre, su portal (banregio.com) no estará funcionando debido a que se le realizará el mantenimiento correspondiente.

De acuerdo a lo informado por BanRegio, el mantenimiento que interrumpirá sus servicios será solamente en su portal, es decir, su página web, por lo que no se verán afectadas las operaciones hechas a través de su aplicación móvil, App Banregio.

NO obstante, el banco recomienda a los usuarios anticipar sus consultas en su página web para evitar cualquier inconveniente ante la interrupción del servicio.

¿Qué operaciones estarán disponibles durante esta suspensión?

Las operaciones que se verán afectadas por el mantenimiento de la página web son las siguientes:

Para personas

Consultas de movimientos, estados de cuenta o revisión de saldo.

Transferencias, ya sea a cuentas propias o a otros bancos.

Pagos de tarjetas de crédito, créditos, servicios o impuestos.

Distintos trámites como la solicitud de productos en línea, como seguros o créditos.

Para empresas

Pagos y cobros de tarjetas, servicios, impuestos o créditos.

Transferencias masivas.

Pagos de Nómina BanRegio.

Monitoreo de ventas realizadas con la Terminal Punto de Venta

¿Con qué cajeros o sucursales cuenta BanRegio?

BanRegio cuenta con diferentes modelos de sucursales y cajeros automáticos para que sus clientes realicen distintas operaciones.