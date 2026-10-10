Profeco analiza pantalones de mezclilla para dama y detecta fallas en tallas y decoloración

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a 23 modelos de pantalones de mezclilla para dama, con el objetivo de conocer su resistencia, durabilidad y calidad de fabricación. Entre los resultados, la institución detectó prendas que presentan problemas de tallas, decoloración y defectos en su confección.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó cinco modelos elaborados con tela 100 por ciento algodón y otros 18 fabricados con mezclas de fibras. El estudio tomó en cuenta diferentes aspectos de las prendas, como la información comercial de las etiquetas, los acabados de la tela, la confección, la correspondencia de las tallas y el contenido de fibras. También se revisó el peso y estiramiento del material, los cambios que presentan después del lavado y la resistencia del color. La finalidad de estas pruebas fue ofrecer información a las personas consumidoras para que puedan elegir pantalones de mezclilla que cumplan con las características anunciadas por las marcas y tengan una buena calidad.

Detectan irregularidades en prendas de algodón

En el caso de los cinco modelos elaborados con tela 100 por ciento algodón, Profeco informó que todos presentaron su información comercial completa. Además, obtuvieron una calificación de “Excelente” en acabados y “Muy bueno” en durabilidad.

Sin embargo, las pruebas también permitieron identificar algunas irregularidades. Uno de los casos fue el pantalón de la marca Silver Plate, modelo D9110, que señala en su etiqueta estar fabricado completamente con algodón, pero contiene poliéster en su composición. Por esta razón, no cumple con la norma de referencia utilizada en el estudio. Otro de los problemas se encontró en un modelo de la marca Weekend, que resultó ser una talla menor a la indicada en su etiqueta y mostró una tendencia a torcerse. Por su parte, una prenda de la marca Oggi presentó una decoloración evidente después de las lavadas, lo que puede afectar su apariencia con el paso del tiempo. Estos resultados muestran que, aunque algunos pantalones pueden tener buenos acabados, también es importante revisar otros aspectos antes de comprarlos, como la composición de la tela, la talla y la resistencia del color.

En los 18 modelos fabricados con mezclas de fibras, el laboratorio encontró resultados favorables en varios aspectos. Todas las prendas contaron con información comercial completa y aprobaron las pruebas de identificación y contenido de fibras. Asimismo, todos los pantalones obtuvieron una calificación de “Excelente” en acabados, mientras que su durabilidad se ubicó entre “Muy bueno” y “Excelente”. Dos modelos de las marcas Cimarron Jeans y Silver Plate resultaron ser una talla menor a la señalada en sus etiquetas. Además, cinco modelos de diferentes marcas presentaron decoloración por el frote, el lavado o ambos procesos. En cuanto a los defectos de confección, un modelo de la marca George mostró una tendencia a torcerse. Silver Plate también presentó un pantalón que se decolora y otro que se tuerce y pierde color al mismo tiempo.

Otro de los puntos destacados por la Procuraduría fue la diferencia de precios entre prendas que obtuvieron resultados competitivos en las pruebas de calidad. Como ejemplo, la institución mencionó dos pantalones: el modelo Atraction RPV RAW, de la marca Oggi, que se comercializa en 574 pesos, y el modelo WKM24101-A07, de Weekend, cuyo precio es de 299 pesos. Este último es de fabricación nacional.

La diferencia entre ambos productos es de 275 pesos, por lo que Profeco destacó la importancia de comparar precios antes de tomar una decisión de compra, especialmente cuando existen opciones con resultados similares. Finalmente, la institución recomendó revisar que los pantalones no tengan defectos visibles en su confección y comprobar que la talla elegida ofrezca el ajuste esperado.

También aconsejó leer las instrucciones de cuidado de cada prenda, lavarla antes de estrenarla y evitar exponerla directamente al sol, con la intención de conservar sus características durante más tiempo. Las personas interesadas en conocer los resultados completos pueden consultar el Estudio de Calidad publicado en la edición 596 de la Revista del Consumidor, donde se presenta información sobre los modelos analizados y las pruebas realizadas por el laboratorio.