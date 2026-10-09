Ofertas Soriana del fin de semana: descuentos en despensa, pantallas y productos de Halloween hasta el 12 de octubre

El fin de semana puede ser una buena oportunidad para adelantar las compras de la casa sin dejar que el presupuesto se acabe. Soriana Híper tiene promociones en distintas categorías, desde productos básicos para la despensa hasta pantallas, electrodomésticos y artículos para Halloween.

Las ofertas anunciadas para el periodo que termina el 12 de octubre de 2026 incluyen descuentos directos, paquetes de varias piezas y promociones especiales en mercancía seleccionada. Antes de salir rumbo al supermercado, conviene revisar qué productos necesitas y cuáles tienen un precio más atractivo.

Ofertas de Soriana en despensa y alimentos

Alimentos Preparados, Carnes Frías y Botanas

Paquete Ahorres: Compra 1 pollo rostizado y llévate GRATIS 5 bolillos.

Paquete Ahorres: Compra 2 botanas Sabritas de 160 g a 239 g y llévate GRATIS 1 refresco Pepsi regular o light de 2 L.

Salchicha para asar regular o con queso Kir 800 g: $75.00 cada una (vigencia del 9 al 15 de octubre de 2026).

Combo Pizza: Pizza grande + 2 refrescos Coca-Cola Original o Zero de 600 ml por $129.00 (vigencia del 9 al 15 de octubre de 2026).

Combo Botana + Cerveza: Llévate 1 gomitas Valley Foods + 1 cerveza Vicky de 473 ml por solo $35.00 (vigencia del 9 al 15 de octubre de 2026).

Bebidas y Cervezas

Jugos Clamato 473 ml: 2 por $49.90 (vigencia del 9 al 15 de octubre de 2026).

Cerveza Royal Dutch 500 ml: 6 por $63.00 (vigencia del 9 al 15 de octubre de 2026).

Electrónica y Línea Blanca

Pantalla Vios 70″ UHD (Mod. VI-70UCL1FSMX): $9,490.00.

Pantalla Hisense 50″ QLED (Mod. VIDAA 50QD6QV): $6,890.00.

Bafle Pro 15″ Vios (Mod. VS-151): $2,490.00.

Frigobar 4p³ negro Vios Home: $3,490.00.

Deportes, Asadores y Exteriores

Balón soccer Voit No. 5 Reflective: $389.00.

Balón soccer Voit No. 5 Apertura Rosa 2026: $349.00.

Balón americano #7 Speed: $169.00.

25% de descuento en asadores cuadrados Outdoor Trend (azul, negro o rojo).

30% de descuento en hieleras plegables Outdoor Trend.

Ofertas con Puntos Soriana YA

Botanas Sabritas Pa’ Todos de 240 g a 339 g: De $89.50 a $64.90 canjeando 50 puntos cada una (vigencia del 9 al 15 de octubre de 2026).

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Soriana?

Las promociones identificadas para este fin de semana tienen vigencias específicas, por lo que no todos los descuentos necesariamente estarán disponibles después del lunes 12 de octubre. Algunas ofertas pertenecen a folletos semanales con fechas distintas.

Para aprovecharlas, revisa los precios antes de pagar, compara las presentaciones y confirma si necesitas puntos del programa Soriana YA para obtener algún precio especial. Las existencias y las condiciones pueden variar entre sucursales.