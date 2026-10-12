México eleva su producción industrial un 3.5 % interanual en agosto: INEGI

Según datos brindados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el mes de agosto, la actividad industrial en México se alzó un 3.5% interanual, impulsada por avances en la construcción, las manufacturas y el sector energético.

Este dato es el resultado del ascenso anual de la construcción (7.5%), las industrias manufactureras (3.2%) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (1.6 %) y pese al retroceso del 0.8 % en la minería.

El instituto también señaló que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) subió en agosto un 0.6 % frente a julio, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, mientras que la tasa anual avanzó un 3.6 %.

El avance mensual se explicó por alzas en las manufacturas (1.2 %) y el sector energético (1.2 %), y pese a la caída en la minería (1.6 %), mientras que la construcción no registró variación.

En el acumulado de enero a agosto, la actividad industrial mexicana avanzó un 0.8 % respecto al mismo periodo de 2025 gracias a las subidas en la minería (2.9%), en la construcción (3.5%) y en la energía, agua y gas (0.2 %) pese al retroceso en las manufacturas (-0.3 %).

Estas cifras se dieron a conocer en medio de señales de recuperación de la economía mexicana en 2026, después del débil crecimiento del 0.6 % registrado en 2025.

Finalmente, el Inegi informó en agosto que la economía mexicana creció un 1.4 % trimestral entre abril y junio, impulsada por los sectores agropecuario, industrial y de servicios, pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos y la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).