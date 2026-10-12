Profepa otorga a Cemex Mención Honorífica por superar meta de recolección de plásticos

Cemex recibió una Mención Honorífica en el marco de la iniciativa nacional Gol por el Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) gracias a que la compañía cementera logró superar su meta de recuperación de plásticos para disminuir los niveles de contaminación.

Durante el primer semestre del año se implementó la campaña que invitó a empresas, escuelas, organizaciones civiles y de la administración pública de todo el país a implementar acciones voluntarias de gestión circular de plásticos y textiles, así como de integración de la biodiversidad.

La Planta Mérida de Cemex se sumó a la iniciativa y se planteó la meta de recolectar 3 mil kilos de residuos plásticos entre marzo y agosto, en Yucatán.

Esta meta logró ser superada al alcanzar una colecta de 3 mil 35 kilogramos de plásticos de un solo uso, para su gestión Circular, el 30 de septiembre la Profepa entregó el certificado de Mención Honorífica a Planta Mérida.

Además, cabe señalar que desde el año 2020, esta Planta implementa el Programa Ecomunidad, que consiste en recibir plásticos de un solo uso, otorgados por vecinas y vecinos, para posteriormente ser integrados a una cadena de reciclaje con el apoyo de aliados.

A través de estas acciones, los plásticos no llegan a basureros a cielo abierto, donde pueden contaminar el aire, el suelo y los cuerpos de agua, mientras que los vecinos reciben a cambio, productos de la canasta básica.

“Cemex y Planta Mérida han implementado desde hace varios años diversas medidas a favor del entorno, por lo que al conocer la iniciativa Gol por el Ambiente nos sumamos con entusiasmo a través del Programa Ecomunidad, y con la ayuda de vecinas y vecinos logramos superar los objetivos planteados”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación, de Cemex México.