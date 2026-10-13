Cemex realiza mejoras en Ecovía de Monterrey para fortalecer la seguridad de los peatones

Cemex realiza mejoras en Ecovía de Monterrey

Cemex participó en la renovación de la señalización de cruces peatonales en la Ecovía de Monterrey, como parte de su colaboración en la iniciativa Ponte Nuevo, para brindar mayor seguridad a las personas que transitan a pie por la zona.

Voluntarios de la compañía de materiales para la construcción, en coordinación con el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado y el Gobierno de Guadalupe, Nuevo León, realizaron trabajos de renovación de pintura a los pasos peatonales en la estación Central de Carga de la Ecovía.

Esta fue la más reciente colaboración de Cemex para mejorar la seguridad en los cruces peatonales de este sistema de transporte, ya que en los últimos cinco meses ha participado en la intervención de las 40 estaciones del circuito.

“Desde hace meses nos sumamos a la iniciativa ‘Ponte Nuevo’ participando activamente en jornadas de rehabilitación e intervención urbana que benefician a las comunidades. Con la pinta de estos pasos peatonales, seguimos sumando a esa meta y contribuimos a contar con cruces más visibles para quienes transitan por estos espacios”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Los trabajos de renovación de los cruces peatonales fortalecen la seguridad, pues contribuyen a mejorar la visibilidad de estos espacios para las personas que utilizan diariamente la Ecovía, que cuenta con más de 30 kilómetros de longitud y conecta los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y Guadalupe.

Estas intervenciones se alinean con la prioridad número uno de Cemex, que desde su fundación hace 120 años, ha puesto al frente la seguridad de sus colaboradores y vecinos de las comunidades donde opera, bajo la consideración de que el desarrollo industrial debe ir siempre de la mano del cuidado de las personas.