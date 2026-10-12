Día de Muertos 2026: Bodega Aurrerá tiene decoraciones y dulces desde 30 pesos por tiempo limitado

Organizar las celebraciones de Día de Muertos 2026 no tiene por qué convertirse en un gasto difícil de controlar. Entre las decoraciones para la casa, los accesorios para las fiestas y los dulces para repartir, hay varias compras que conviene revisar antes de llenar el carrito.

Bodega Aurrerá ya tiene disponibles productos relacionados con esta temporada en su tienda en línea, desde bolsas para dulces hasta figuras decorativas de calaveras e inflables de gran tamaño. Algunas opciones son accesibles, mientras que otras están pensadas para quienes quieren montar una decoración más llamativa.

Las promociones anunciadas contemplan el 4 de noviembre de 2026 como fecha límite. Estos son algunos de los artículos que aparecen en el catálogo y sus precios publicados.

¿Qué ofertas de Día de Muertos hay en Bodega Aurrerá?

La variedad incluye productos para distintos presupuestos. Si la idea es preparar una celebración sencilla, los dulces y las bolsas para las tradicionales calaveritas pueden ser un buen punto de partida. Para quienes prefieren transformar su casa o jardín, también hay adornos de mayor tamaño.

Entre las opciones disponibles destacan las siguientes:

Dulces y bolsas para pedir calaverita

Bolsas para dulces de Hello Kitty, Mickey o Minnie: 30 pesos por pieza.

30 pesos por pieza. Surtido de dulces Ricolino de 1.07 kilogramos: 199 pesos.

199 pesos. Gomitas Panditas clásicos mini de 300 gramos: 88 pesos.

Estos productos pueden ser útiles para quienes esperan recibir a niñas y niños durante las celebraciones o buscan preparar bolsitas para repartir. Antes de comprar, conviene calcular cuántas personas participarán para elegir la presentación que mejor se ajuste al presupuesto.

Decoraciones para ambientar la casa

Quienes buscan darle un toque más tradicional o colorido a sus espacios también encontrarán adornos de diferentes estilos y tamaños.

Entre los artículos publicados figuran:

Decoración de Catrina con pareja, paquete de seis piezas: 120 pesos.

120 pesos. Adorno de calavera Sugar Skull azul: 499 pesos.

499 pesos. Figura decorativa de calavera Sugar Skull rosa: 499 pesos.

499 pesos. Banderines de papel picado para fiestas: 479.96 pesos.

La elección dependerá del espacio disponible y del tipo de decoración que se quiera montar. Los adornos pequeños pueden complementar una mesa o una ofrenda, mientras que los banderines permiten ambientar áreas más amplias.

¿Cuánto cuestan los inflables de Día de Muertos?

Si la intención es llevar la decoración al patio o al jardín, el catálogo también contempla figuras inflables que destacan por su tamaño.

Estas son algunas alternativas con sus precios publicados:

Inflable de Catrín con guitarra de 1.8 metros y luz LED: 1,414.44 pesos.

1,414.44 pesos. Inflable de un perro chihuahua con diseño de alebrije, de 1.85 metros: 1,189 pesos.

1,189 pesos. Inflable de espantapájaros de 2.3 metros: 1,299 pesos.

1,299 pesos. Torre de fantasmas inflable de 2.4 metros con luces multicolor: 1,499 pesos.

Este tipo de artículos puede ser una alternativa para quienes acostumbran decorar las fachadas o preparar espacios temáticos. Sin embargo, antes de elegir uno, vale la pena considerar sus dimensiones y el lugar donde se instalará.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas?

Las ofertas de temporada anunciadas por Bodega Aurrerá tienen como fecha límite el 4 de noviembre de 2026. No obstante, la disponibilidad de cada artículo puede cambiar durante estos días, por lo que es recomendable revisar el catálogo antes de realizar una compra.

También conviene comparar el costo total del pedido, especialmente si se trata de varios productos o artículos voluminosos.

Con el Día de Muertos cada vez más cerca, planear las compras con anticipación puede ayudar a distribuir mejor el presupuesto. La clave está en decidir qué elementos son indispensables para la celebración y cuáles pueden esperar, sin perder de vista que los precios y las existencias pueden variar.