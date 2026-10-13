Martes y Miércoles del Campo Soriana 13 y 14 de octubre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante el 13 y 14 de octubre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras
Entre los productos esenciales que encabezan los descuentos figuran:
Frutas y verduras
- Jitomate saladette por kilo a $21.80
- Aguacate hass en malla a $19.80
- Papaya por kilo a $34.80
- Calabaza italiana por kilo a $32.80
- Uva blanca sin semilla por kilo a $84.80
- Piña gota miel por kilo a $23.90
- Melón chino por kilo a $24.80
- Limón con semilla por kilo a $24.80
- Manzana royal gala por kilo a $44.80
- Chayote sin espinas por kilo a $29.80
- Manzana Golden por kilo a $44.80
- Pera Danjouy por kilo a $44.80
- Col blanca por kilo a $19.80
- Flor de Jamaica granel a $189
- Calabaza Castilla por kilo a $23.80
- Ensalada oriental 300 g a $63.12
- Ensalada superfood Vegetalistos a $45.20
- Ensalada Vegetalistos Ranch a $30.32
- Ensalada Vegetalistos Ranch a $30.32
Carnes, pollos, pescados y mariscos
- Milanesa de cerdo por kilo a $104
- Pulpa molida de cerdo por kilo a $99
- Pierna de cerdo sin hueso fresca por kilo a $99
- Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $159
- Milanesa de pollo pigmentada por kilo a $176.90
- Fajita de pollo por kilo a $99
- Medallón de pechuga por kilo a $149
- Filete mojarra por kilo a $97
- Camarón chico sin cabeza por kilo a $199
- Camarón coctelero chico por kilo a $138
- Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99
- Filete de salmón valley foods por kilo a $449
- Steak gourmet de atún aleta amarilla por kilo a $349
Abarrotes
- Aceite vegetal Nutrioli 850 a $44.90
- Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $71
- Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
- Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $163
- Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90
- Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90
- Pan en barra blanco Bimbo Grande a $48.90
- Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
- Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $99
- Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $55
- Pasta dental Colgate máixma protección a $47.50
- Atún Dolores en agua lata 295 gr a $42.90
- Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $20
- Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $69
- Yoghurt bebible fresa Alpura $69.50
- Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $35.90
- Limpiador multiuso Pinol original 5.1 lt a $148
- Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40
Claves para maximizar tus compras en Soriana
Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:
- Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
- Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
- Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa