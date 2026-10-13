Martes y Miércoles del Campo Soriana 13 y 14 de octubre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante el 13 y 14 de octubre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras

Entre los productos esenciales que encabezan los descuentos figuran:

Frutas y verduras

Jitomate saladette por kilo a $21.80

Aguacate hass en malla a $19.80

Papaya por kilo a $34.80

Calabaza italiana por kilo a $32.80

Uva blanca sin semilla por kilo a $84.80

Piña gota miel por kilo a $23.90

Melón chino por kilo a $24.80

Limón con semilla por kilo a $24.80

Manzana royal gala por kilo a $44.80

Chayote sin espinas por kilo a $29.80

Manzana Golden por kilo a $44.80

Pera Danjouy por kilo a $44.80

Col blanca por kilo a $19.80

Flor de Jamaica granel a $189

Calabaza Castilla por kilo a $23.80

Ensalada oriental 300 g a $63.12

Ensalada superfood Vegetalistos a $45.20

Ensalada Vegetalistos Ranch a $30.32

Ensalada Vegetalistos Ranch a $30.32

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Milanesa de cerdo por kilo a $104

Pulpa molida de cerdo por kilo a $99

Pierna de cerdo sin hueso fresca por kilo a $99

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $159

Milanesa de pollo pigmentada por kilo a $176.90

Fajita de pollo por kilo a $99

Medallón de pechuga por kilo a $149

Filete mojarra por kilo a $97

Camarón chico sin cabeza por kilo a $199

Camarón coctelero chico por kilo a $138

Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99

Filete de salmón valley foods por kilo a $449

Steak gourmet de atún aleta amarilla por kilo a $349

Abarrotes

Aceite vegetal Nutrioli 850 a $44.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $71

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $163

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $48.90

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $99

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $55

Pasta dental Colgate máixma protección a $47.50

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $42.90

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $20

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $69

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.50

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $35.90

Limpiador multiuso Pinol original 5.1 lt a $148

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital: