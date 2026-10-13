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Consulta las ofertas de Soriana del 13 y 14 de octubre de 2026. Revisa precios de frutas, verduras, carnes y productos de despensa

Martes y Miércoles del Campo Soriana 13 y 14 de octubre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Por Fernando Huacuz
Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne
Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante el 13 y 14 de octubre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras

Entre los productos esenciales que encabezan los descuentos figuran:

Frutas y verduras

  • Jitomate saladette por kilo a $21.80
  • Aguacate hass en malla a $19.80
  • Papaya por kilo a $34.80
  • Calabaza italiana por kilo a $32.80
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $84.80
  • Piña gota miel por kilo a $23.90
  • Melón chino por kilo a $24.80
  • Limón con semilla por kilo a $24.80
  • Manzana royal gala por kilo a $44.80
  • Chayote sin espinas por kilo a $29.80
  • Manzana Golden por kilo a $44.80
  • Pera Danjouy por kilo a $44.80
  • Col blanca por kilo a $19.80
  • Flor de Jamaica granel a $189
  • Calabaza Castilla por kilo a $23.80
  • Ensalada oriental 300 g a $63.12
  • Ensalada superfood Vegetalistos a $45.20
  • Ensalada Vegetalistos Ranch a $30.32
  • Ensalada Vegetalistos Ranch a $30.32

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Milanesa de cerdo por kilo a $104
  • Pulpa molida de cerdo por kilo a $99
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca por kilo a $99
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $159
  • Milanesa de pollo pigmentada por kilo a $176.90
  • Fajita de pollo por kilo a $99
  • Medallón de pechuga por kilo a $149
  • Filete mojarra por kilo a $97
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $199
  • Camarón coctelero chico por kilo a $138
  • Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99
  • Filete de salmón valley foods por kilo a $449
  • Steak gourmet de atún aleta amarilla por kilo a $349

Abarrotes

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 a $44.90
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $71
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $163
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $48.90
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $99
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $55
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $47.50
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $42.90
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $20
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $69
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.50
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $35.90
  • Limpiador multiuso Pinol original 5.1 lt a $148
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:

  • Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
  • Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
  • Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa

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