Ofertas Martimiércoles Chedraui 13 y 14 de octubre: precios y promociones

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui: estos son los precios del 6 y 7 de octubre

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 13 y 14 de octubre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.

La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Entre las promociones de verduras en Chedraui destacan:

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Piña gota miel: $24.50 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: $14.50 pesos por kilo.

Blue berry tamaño jumbo 278g: $120 pesos.

Flor de jamaica Chedraui en bolsa de 250 g: $49.90 pesos.

Kiwi: $79 pesos por kilo.

Manzaba golden chica en bolsa: $39.50 pesos por kilo.

Manzana sugar bee: $59.90 pesos por kilo.

Naranja paramount: $42.50 pesos por kilo.

Pera asiática: $59.90 pesos por kilo.

Toronja importada: $42.50 pesos por kilo.

Aguacate Hass: $28.50 pesos por kilo.

Zanahoria: $9.50 pesos por kilo.

Apio: $29.50 pesos por kilo.

Berenjena: $44.50 pesos por kilo.

Betabel: $24.50 pesos por kilo.

Col blanca: $14.50 pesos por kilo.

Pepino verde: $16.50 pesos por kilo.

Pimiento amarillo: $52.50 pesos por kilo.

Pimiento naranja: $52.50 pesos por kilo.

Pimiento rojo: $52.50 pesos por kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 13 y 14 de octubre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.