¿Si tengo AT&T que pasará tras la venta a Televisa? Te explicamos

Cel El problema es que es difícil comprobar que un teléfono inteligente no ha sido manipulado sin correr el riesgo de dañarlo accidentalmente.

Grupo Televisa en colaboración con Fintech anunció la adquisición del negocio de telecomunicaciones móviles AT&T México por un precio de $2 mil millones de dólares estadounidenses sujeto a algunos ajustes.

Aunque el trato ya está confirmado, debe ser aprobada por las autoridades regulatorias; se espera que se concrete durante el primer trimestre de 2027, hasta entonces, seguirá trabajando como lo hace actualmente.

¿Qué modificaciones tendrían las líneas telefónicas?

En primera instancia, los cambios en las líneas telefónicas tras la compra de AT&T México podrían ser los siguientes:

La línea seguirá funcionando como lo hace actualmente.

como lo hace actualmente. Podrás conservar el número telefónico , ya que el cambio es de propietario, no de operador.

, ya que el cambio es de propietario, no de operador. Los planes, recargas y contratos vigentes no cambiarán de manera automáticamente . En caso de haber modificaciones futuras, la empresa tendrá que notificarlas.

. En caso de haber modificaciones futuras, la empresa tendrá que notificarlas. La cobertura y la red no debería cambiar de forma inmediata, ya que su infraestructura seguirá siendo la misma al cierre de la operación.

A mediano plazo, podrían surgir cambios más drásticos en el servicio telefónico como:

Una integración de telefonía móvil a izzi, SKY u otros servicio por parte de Grupo Televisa , los cuales podrían incluir paquetes de internet, televisión y celular.

, los cuales podrían incluir paquetes de internet, televisión y celular. Aparición de nuevas promociones o planes convergentes para las y los usuarios.

Hasta el momento estos cambios no están confirmados por las empresas involucradas.

Otros datos de la compra

Según el comunicado oficial, tanto Grupo Televisa como Fintech acordaron un consorcio propiedad en un 50%, se anticipa la adquisición como una inversión en “asociadas y negocios conjunto” basado en la Normas de Contabilidad NIIF aplicables.

Actualmente AT&T se posiciona como el segundo operador móvil más grande en México, con un aproximado de 24.7 millones de suscriptores al 31 de diciembre de 2025; maneja servicio de telefonía móvil, internet y servicios de valores agregado.

La compañía reportó un ingreso de $85.4 millones de pesos y utilidad de operación por $1.4 mil millones de pesos en 2025.