WhatsApp da el golpe a Zoom y Google Meet con su última función gratuita (WhatsApp / Pexels)

Con la nueva actualización de llamadas, WhatsApp competirá contra Zoom y Google Meet, ya que ahora se podrán realizar videollamadas, en las cuales cualquier persona se podrá unir sin la necesidad de tener una cuenta.

De esta manera, la plataforma de mensajería pondrá al alcance de todos las llamadas cifradas de extremo a extremo. A partir de hoy, esta actualización está disponible para cualquier persona.

¿De qué trata la nueva función gratuita de WhatsApp?

De acuerdo al comunicado de WhatsApp, las llamadas deberían funcionar independientemente del lugar en el que se encuentre el usuario y con la seguridad de tener su privacidad resguardada, por lo que ha implementado las “llamadas de invitados”.

Esta nueva función hará posibles las llamadas entre personas con y sin cuenta de WhatsApp; serán totalmente gratuitas, sin interrupciones y estarán cifradas de extremo a extremo.

¿Cómo funciona y qué mejoras tiene la nueva función de WhatsApp?

Para empezar a utilizar la función de “llamadas de invitados”, el usuario solo tendrá que seguir los siguientes pasos:

Ir a la pestaña de Llamadas en WhatsApp. Seleccionar el icono “+”. Crear un enlace de llamada. Enviárselo a las personas que quieran que se unan.

WhatsApp ha anunciado que los usuarios se podrán unir desde el navegador de su computadora y solo tendrán que escribir su nombre y esperar que el organizador los acepte.

A su vez, los invitados podrán utilizar las mismas funciones que el organizador, como la opción de compartir pantalla, reaccionar con el pulgar o levantar la mano para participar.

Por otro lado, entre las mejoras que tiene esta nueva actualización se encuentran:

Llamadas gratis cifradas de extremo a extremo para cualquier persona.

cifradas de extremo a extremo para cualquier persona. Llamada sin límite de tiempo.

Los invitados no podrán ver los números de teléfono de los demás participantes , tampoco podrán enviar mensajes, ni añadir personas.

, tampoco podrán enviar mensajes, ni añadir personas. También los invitados podrán ser eliminados de la llamada en cualquier momento si así lo quiere el anfitrión.

de la llamada en cualquier momento si así lo quiere el anfitrión. Se podrán realizar llamadas en grupo hasta con 32 personas.

¿Cómo conseguir la nueva actualización de WhatsApp?

La nueva actualización de llamadas está disponible para todas las personas desde el día de hoy. Para conseguir la nueva actualización, el usuario solo tendrá que instalar el plugin de WhatsApp, conectarse a su cuenta y añadir un enlace de llamada de WhatsApp a la invitación.

Todos los invitados podrán unirse a la llamada sin la necesidad de una cuenta de WhatsApp. Por otro lado, la plataforma ha anunciado que planea implementar nuevas integraciones de calendario para crear llamadas desde los calendarios de Google y Outlook.