Zanahoria registró disminución de -2.47 por ciento en sus precios

Zanahoria

De acuerdo con el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo cotidiano en los hogares mexicanos, la zanahoria obtuvo una disminución de -2.47 por ciento en sus precios.

Del 5 al 9 de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recopiló los precios del kilogramo de zanahoria, a través de Quién es Quién en los Precios.

La Profeco reveló que el precio promedio nacional fue de 14.31 pesos, el mínimo de 9.90 pesos y el máximo de 27 pesos.

El precio más bajo, de 9.90 pesos, se encontró en las tiendas de autoservicio Ley Express sucursal Lola Beltrán y Ley sucursal Tres Ríos, ambas en Culiacán, Sinaloa. El más caro estuvo en Bodega Aurrera sucursal Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, en 27 pesos.

En cuanto a la zanahoria mediana, el precio promedio nacional fue de 14.79 pesos, oscilando entre 8 pesos y 31.90 pesos.

Su precio mínimo fue de 8 pesos, en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Por el contrario, el más caro se exhibió en Súper Kompras sucursal Tollocan, en Toluca, Estado de México, en 31.90 pesos.