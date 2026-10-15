México mantiene la Categoría 1 en seguridad aérea

México conserva la Categoría 1 en seguridad aérea tras la inspección realizada en agosto pasado por autoridades de EU (Archivo)

Seguridad aérea — La Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC) comunicó que el país mantiene la Categoría 1 en seguridad aérea, tras recibir el informe de la evaluación que realizó en agosto pasado la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

A través de un comunicado, la AFAC resalta que este 14 de octubre recibió el informe en el que se exponen detalles de 21 observaciones de carácter técnico-operativo y administrativo, por parte de la FAA.

Esta revisión está comprendida en el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), abarcó 339 reactivos. Sin embargo, la autoridad estadounidense determinó 21 observaciones de carácter técnico, operativo y administrativo.

Asimismo, se explica que las observaciones en cuestión se refieren a la actualización de normas, circulares y manuales, así como al reforzamiento de programas de inspección, capacitación y personal, señaló la agencia mexicana.

En el mismo tenor, la Agencia Federal de Aviación Civil refirió que se valoraron 339 reactivos, por lo que se mantiene una aprobación en la seguridad aérea en el país, lo que da certidumbre a las aerolíneas mexicanas para seguir con sus operaciones y ver proyecciones para ampliar sus rutas desde y hacia Estados Unidos.

Por otra parte, se informó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos visitará la Agencia Federal de Aviación Civil en diciembre próximo con el fin de supervisar la atención a las observaciones señaladas y se anunció también que en febrero del 2027 la FAA informará el nuevo resultado de la auditoría a realizarse en el sector aeroportuario mexicano.

La Crónica de Hoy 2026