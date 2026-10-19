Otorgan HR Ratings y Moody’s calificaciones HR AAA al Instituto FONACOT

Fonacot

A través de un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) informa que los certificados bursátiles que serán colocados próximamente por el Instituto en el mercado de valores cumplen con la más alta calificación crediticia de deuda soberana, serán emitidos en pesos mexicanos al amparo del programa revolvente que tiene autorizado hasta por $60,000 millones de pesos para certificados bursátiles de corto y largo plazo. Además, serán identificados como emisiones temáticas de género, dado que los recursos se destinarán a créditos a mujeres trabajadoras.

Ambas emisiones tendrán un monto objetivo combinado de hasta $5,000 millones de pesos, con posibilidad de sobreasignación hasta por $2,000 millones de pesos adicionales, resultando en un máximo de $7,000 millones de pesos.

El instituto señaló que cuenta con finanzas sólidas y una larga trayectoria de compromiso y transparencia en la rendición de cuentas a los inversionistas que invierten en su papel.

La calificación a los Bonos que emitirá el Instituto FONACOT considera, entre otros, el apego al marco regulatorio aplicable y la solidez de sus órganos de gobierno y operación.

Al respecto, la Directora General, Tey Wendolyne Retana Alarcón enfatizó: “Recibir la más alta calificación crediticia para los bonos sociales que estaremos emitiendo en el mercado de valores, permitirá a los inversionistas institucionales participar activamente en el rol social de alto impacto que tiene el Instituto al mantener las mejores condiciones de crédito a las mujeres trabajadoras de México”.

El Instituto mereció la opinión Favorable del área de Sostenibilidad de la calificadora HR Ratings para los bonos sociales con enfoque de género (Opinión de un Tercero Independiente, SPO por sus siglas en inglés), ya que ha demostrado su alineamiento al financiamiento con impacto social.