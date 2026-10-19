Monte de Piedad da más tiempo para recuperar joyas empeñadas: fechas y requisitos

Hay nuevos plazos, refrendos adicionales y descuentos para ciertos contratos en el Monte de Piedad Foto: IA

Tras casi un año de inactividad en el Monte de Piedad, a muchos usuarios les surge la duda de cómo recuperar los objetos que dejaron empeñados durante el periodo de huelga, en muchos de los casos por no haber podido realizar sus pagos. Ante este escenario, hay varias medidas que debes conocer.

Tras la reapertura de sus sucursales el 7 de octubre de 2026, la institución habilitó beneficios para que sus clientes regularicen sus contratos, recuperen sus pertenencias o tengan más tiempo para realizar los pagos correspondientes.

Entre las estrategias de regularización destacan los refrendos adicionales, descuentos en intereses para determinados contratos y facilidades para quienes liquidaron sus préstamos durante la suspensión de actividades, pero no pudieron recoger sus artículos. Sin embargo, cada beneficio tiene fechas y requisitos específicos, los cuales te contamos en nuestra nota.

¿Hasta cuándo puedes recuperar tus joyas en Monte de Piedad?

Uno de los apoyos más importantes para todos los usuarios del Monte de Piedad es el refrendo adicional, disponible del 7 de octubre de 2026 al 24 de marzo de 2027. Este beneficio permite a los clientes que cumplan con las condiciones establecidas realizar un refrendo adicional, incluso si ya agotaron los disponibles en su contrato original.

El refrendo consiste en pagar el importe correspondiente para extender el plazo del empeño. Es una alternativa para quienes todavía no pueden liquidar el préstamo, pero necesitan evitar que su artículo avance hacia la comercialización.

Por otra parte, quienes tienen prendas que ya vencieron y se encuentran en etapa de comercialización cuentan con un plazo más corto. Del 7 de octubre al 16 de noviembre de 2026, podrán solicitar el desempeño extemporáneo, siempre que el artículo no haya sido vendido.

Para utilizar este beneficio es necesario acudir a la sucursal donde se encuentra resguardada la prenda y cubrir el importe correspondiente. Por eso, si tu contrato ya venció, lo recomendable es verificar cuanto antes el estado de tu artículo.

¿Quiénes pueden solicitar un refrendo adicional en Monte de Piedad?

Los clientes que tienen joyas, relojes u otros artículos empeñados en Nacional Monte de Piedad y quienes ya agotaron el número máximo de refrendos autorizados pueden acceder a un refrendo adicional si su contrato cumple con las condiciones establecidas por la institución. Este beneficio busca darles más tiempo para mantener sus pertenencias en resguardo cuando todavía no pueden liquidar el préstamo.

De acuerdo con los términos de la reapertura, la promoción está disponible del 7 de octubre de 2026 al 24 de marzo de 2027 y contempla artículos de todas las categorías que se encuentren en su mes de vencimiento. También pueden acceder a los contratos que ya agotaron el número de refrendos contemplados originalmente.

En resumen, pueden solicitarlo los clientes cuyos artículos:

Se encuentren en el mes de vencimiento de su contrato.

Ya hayan utilizado todos los refrendos disponibles.

No tengan refrendos establecidos en las condiciones originales del contrato.

El refrendo adicional permite extender el plazo del empeño mediante el pago correspondiente, pero no significa que el préstamo quede liquidado ni que el artículo pueda recuperarse sin cubrir el monto requerido.

¿Cómo solicitar el refrendo adicional de Monte de Piedad?

Si tienes una joya, un reloj u otro artículo empeñado y necesitas más tiempo para pagar, el primer paso es comprobar que tu contrato cumple con los requisitos de la promoción. El refrendo adicional está sujeto a las condiciones del empeño y debe realizarse dentro del periodo de vigencia correspondiente.

Para iniciar el trámite, sigue estos pasos:

1. Revisa tu contrato de empeño. Identifica la fecha de vencimiento, el número de contrato y los refrendos que has utilizado. Esta información te ayudará a determinar si puedes solicitar el beneficio.

2. Consulta el estado de tu artículo. Confirma que la prenda se encuentra en condiciones de acceder al refrendo adicional. Puedes consultar la información en el sitio oficial de Nacional Monte de Piedad o comunicarte a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717.

3. Acude a la sucursal correspondiente. Si necesitas confirmar la elegibilidad de tu contrato o conocer el importe, solicita orientación al personal de la institución. En particular, verifica si debes acudir a la sucursal donde está resguardado tu artículo.

4. Consulta el monto que debes pagar. El refrendo no equivale a liquidar el préstamo: implica cubrir el importe correspondiente para extender el plazo, de acuerdo con las condiciones de tu contrato.

5. Realiza el pago y conserva el comprobante. Una vez completada la operación, revisa la nueva fecha de vencimiento que aparece en el comprobante. Así podrás organizar tus próximos pagos y evitar que se te pase el plazo.