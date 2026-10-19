¿Niños “dueños” de SpaceX? Así es el plan de Elon Musk para reglar millones en acciones de su compañía a infancias de EU

Elon Musk El empresario promete donar acciones de Space X a niños estadounidenses. (Wikipedia Commons)

Elon Musk planea entregar acciones de niños estadounidenses. El empresario anunció X, red social de la cual es dueño, su plan benéfico para regalar miles de millones de SpaceX.

¿De qué se trata nuevo plan de Elon Musk para regalar acciones a niños?

Elon Musk, empresario cuya valoración actual ronda en los 900 mil millones, dijo que entregaría una acción de su compañía Space X por cada niño en los Estados Unidos.

El anuncio llega después de que Anthropic, compañía de Inteligencia Artificial, anunciará que 5% de sus acciones serán destinadas a un fondo de beneficio público. Musk expresó el domingo un deseo de hacer lo mismo pero entregando el dinero directamente a los beneficiarios.

Este lunes 19 de octubre, confirmó su convicción en una publicación de X. “El siguiente año, daré una acción de Space X a cada niño en América. Esta será la primera de muchas”, comunicó el magnate tecnológico.

Las acciones de SpaceX actualmente rondan en los $146 dólares cada una. Con más de 72 millones de niños (menores de 18 años) en los Estados Unidos, esto traduciría a aproximadamente 10.5 mil millones de dólares en acciones distribuidas.

La noticia también llega poco antes de las elecciones de medio término en Estado Unidos, para las cuales Musk ha donado más de 276 millones desde julio a las campañas Republicanas. Trump, a su vez, ha prometido otorgar 5 mil dólares a todos los que voten por el partido Republicano durante los comicios.

No se dieron más detalles sobre cuándo o cómo se llevará a cabo esta transferencia, pero en respuesta a otra publicación el empresario sugirió que podría llevarse a cabo a través de el programa Invest America, conocido de manera coloquial como “Cuentas Trump”. Este es un tipo de cuenta de ahorro creada bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump que funciona como un fondo de retiro.

El sistema crea cuentas de ahorros para niños nacidos entre el primero de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Padres, empleadores y otros terceros podrán depositar hasta 5 mil dólares al año a la cuenta (con posibilidad de más dinero si este viene del gobierno u organizaciones sin fines de lucro), la cual no será accesible por ningún motivo hasta que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, al menos que se presente el deceso del niño. No se cobran impuestos a depósitos hechos a estas cuentas.