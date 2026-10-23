Acuerdan Cemex y Gobierno del Estado de Puebla trabajar por el ambiente

Cemex y el Gobierno de Puebla firmaron un convenio de colaboración que, durante los próximos 5 años, permitirá desarrollar proyectos conjuntos sobre tecnologías limpias, ecotecnologías, mejora de vivienda, capacitación y sensibilización ambiental.

La compañía mexicana, líder en el sector de materiales para la construcción, aportará su capacidad técnica y operativa, mientras que el Gobierno del Estado, con su visión ambiental, identificará las zonas prioritarias para implementar las acciones en beneficio de las comunidades poblanas en el periodo 2026-2030.

Cemex podrá acercar el conocimiento técnico, coordinar insumos y materiales, e impartir talleres de capacitación y educación ambiental en los lugares indicados por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

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La dependencia también facilitará la coordinación necesaria para los proyectos a nivel estatal y municipal, y brindará a las acciones el acompañamiento necesario desde la política ambiental.

“Este convenio es parte del compromiso permanente que tenemos en Cemex con la construcción de un entorno más limpio, equitativo y próspero para las comunidades y familias de Puebla”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, “tenemos la convicción de que los retos ambientales y sociales requieren colaboración y responsabilidad compartida entre industria, autoridades y comunidad”.

Este convenio marco es la piedra angular que le permitirá a Cemex formalizar acuerdos específicos conforme se definan nuevos proyectos y esquemas de colaboración.

Cada iniciativa que surja de esta alianza responderá a un plan de seguimiento e impacto, para asegurar beneficios en la calidad de vida de las familias y en la protección del medio ambiente de Puebla.

A 120 años de su nacimiento, Cemex refuerza su compromiso con iniciativas integrales y colaborativas que impulsan el desarrollo de las comunidades y el cuidado del entorno.