Profeco y Bridgestone retiran mil 140 neumáticos por riesgo de pérdida súbita de aire

Neumáticos del modelo Duravis R660 ECO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Bridgestone de México emitieron una alerta para retirar del mercado y sustituir mil 140 neumáticos del modelo Duravis R660 ECO, debido a un posible defecto que, bajo determinadas condiciones de uso, podría provocar la pérdida súbita de aire y comprometer la estabilidad de los vehículos.

De acuerdo con la información difundida, las llantas afectadas corresponden a la medida 215/65R16C 109/107 T. La empresa explicó que, especialmente al circular por terrenos irregulares y húmedos, los neumáticos pueden sufrir daños por cortes o impactos de piedras.

Estas afectaciones podrían permitir la filtración gradual de humedad hacia el interior de la llanta, lo que en algunos casos ocasionaría un deterioro interno y una pérdida repentina de aire, con el consecuente riesgo de que el conductor pierda el control del vehículo.

Como medida preventiva, Bridgestone de México retirará las unidades involucradas y realizará su reemplazo sin costo para las personas consumidoras.

La compañía informó que contactará directamente a los compradores mediante correo electrónico para comunicarles el procedimiento correspondiente. Sin embargo, quienes consideren tener neumáticos de este modelo pueden iniciar el proceso de revisión y sustitución a través de los canales oficiales de la empresa.

¿Cómo solicitar la sustitución de las llantas?

Las personas consumidoras pueden comunicarse con Bridgestone de México mediante las siguientes vías:

Teléfono: 800 713 7646.

800 713 7646. Correo electrónico: VillalobosWalter@labridgestone.com

VillalobosWalter@labridgestone.com Página web: https://tires.bridgestone.com.mx/es-mx/inicio

La medida busca prevenir accidentes asociados con posibles fallas en los neumáticos y proteger la seguridad de los automovilistas.

Ante esta alerta, se recomienda a los propietarios verificar si sus llantas corresponden al modelo y medida señalados, y contactar a la empresa para confirmar si están incluidas en el retiro preventivo y conocer los pasos para obtener la sustitución gratuita.