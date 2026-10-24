Profeco orienta para elegir mensajería o paquetería de acuerdo a lo requerido

(La Crónica de Hoy)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dinfundió información de apoyo para loa consumidores sobre que empresa de mensajería o paquetería contratar dependiedo de las necesidades.

Los servicios de paquetería y mensajería ofrecen la posibilidad de enviar documentos y paquetes a diferentes partes del mundo. Actualmente, los consumidores cuentan con diversas opciones de empresas que recolectan, transportan, reparten y entregan los envíos.

La mensajería se utiliza para paquetes de dimensiones reducidas, como documentos, cartas, papeles u objetos con peso de hasta 5 kg, según la empresa. En el servicio utilizan vehículos como motos, bicicletas o automóviles compactos para un traslado más ágil y entrega rápida. Sus opciones de entrega son en el mismo día o en cuestión de horas. Tienen menor costo, aunque puede aumentar si se trata de un envío urgente.

Por su parte, la paquetería trabaja con volumen más grande y peso de hasta 70 kg, dependiendo del proveedor. Tienen manejo especializado debido a las dimensiones del envío y uso de transporte de mayor capacidad. Sus tiempos de entrega son más amplios por la logística requerida para trasladar grandes volúmenes y el costo es mayor debido al peso y transporte requerido. Cuentan con los servicios adicionales de recolección y entrega a domicilio o en sucursal.

En ambas opciones las personas pueden realizar un seguimiento detallado para rastrear el envío en tiempo real.

A través de la sección Brújula de Compra, de la Revista del Consumidor de octubre 2026, la Procuraduría se dio a la tarea de recabar cotizaciones en línea de seis empresas de mensajería y paquetería, considerando el envío estándar de un paquete de 5 kg con destino nacional, de la alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México) a Gómez Palacio, Durango. Las dimensiones del paquete fueron de 50 cm de largo, 40 cm de ancho y 30 cm de alto.

Algunos de los datos obtenidos en el periodo de muestreo son los siguientes:

Estafeta: Tiempo de entrega de cinco días naturales, con un costo de $603.36 pesos. El servicio incluye el costo de la guía, cargo por combustible y reexpedición. El seguro contra daños o pérdida es opcional y aplica un costo adicional según el valor declarado.

Mexpost: Tiempo de entrega de tres días naturales, con un costo de $359. Cabe señalar que este proveedor no ofrece detalles en su sitio web sobre las características específicas del servicio.

DHL: Tiempo de entrega de tres días naturales, con un costo de $1,038.96 pesos. El servicio incluye entrega exprés puerta a puerta o en tienda DHL; rastreo, seguimiento y comprobante electrónico en tiempo real. El seguro contra extravío o daño físico es opcional con un cargo adicional.

La información corresponde al periodo del 11 al 19 de agosto de 2026, por lo que los datos pueden haber variado.

Antes de acudir a una de estas empresas, la Profeco sugiere comparar opciones; verificar la cobertura, seguridad e indemnización y revisar las restricciones de envío, así como conservar la carta porte o guía, que incluye: