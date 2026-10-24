Profeco orienta para elegir mensajería o paquetería de acuerdo a lo requerido

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dinfundió información de apoyo para loa consumidores sobre que empresa de mensajería o paquetería contratar dependiedo de las necesidades.
Los servicios de paquetería y mensajería ofrecen la posibilidad de enviar documentos y paquetes a diferentes partes del mundo. Actualmente, los consumidores cuentan con diversas opciones de empresas que recolectan, transportan, reparten y entregan los envíos.
La mensajería se utiliza para paquetes de dimensiones reducidas, como documentos, cartas, papeles u objetos con peso de hasta 5 kg, según la empresa. En el servicio utilizan vehículos como motos, bicicletas o automóviles compactos para un traslado más ágil y entrega rápida. Sus opciones de entrega son en el mismo día o en cuestión de horas. Tienen menor costo, aunque puede aumentar si se trata de un envío urgente.
Por su parte, la paquetería trabaja con volumen más grande y peso de hasta 70 kg, dependiendo del proveedor. Tienen manejo especializado debido a las dimensiones del envío y uso de transporte de mayor capacidad. Sus tiempos de entrega son más amplios por la logística requerida para trasladar grandes volúmenes y el costo es mayor debido al peso y transporte requerido. Cuentan con los servicios adicionales de recolección y entrega a domicilio o en sucursal.
En ambas opciones las personas pueden realizar un seguimiento detallado para rastrear el envío en tiempo real.
A través de la sección Brújula de Compra, de la Revista del Consumidor de octubre 2026, la Procuraduría se dio a la tarea de recabar cotizaciones en línea de seis empresas de mensajería y paquetería, considerando el envío estándar de un paquete de 5 kg con destino nacional, de la alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México) a Gómez Palacio, Durango. Las dimensiones del paquete fueron de 50 cm de largo, 40 cm de ancho y 30 cm de alto.
Algunos de los datos obtenidos en el periodo de muestreo son los siguientes:
- Estafeta: Tiempo de entrega de cinco días naturales, con un costo de $603.36 pesos. El servicio incluye el costo de la guía, cargo por combustible y reexpedición. El seguro contra daños o pérdida es opcional y aplica un costo adicional según el valor declarado.
- Mexpost: Tiempo de entrega de tres días naturales, con un costo de $359. Cabe señalar que este proveedor no ofrece detalles en su sitio web sobre las características específicas del servicio.
- DHL: Tiempo de entrega de tres días naturales, con un costo de $1,038.96 pesos. El servicio incluye entrega exprés puerta a puerta o en tienda DHL; rastreo, seguimiento y comprobante electrónico en tiempo real. El seguro contra extravío o daño físico es opcional con un cargo adicional.
- La información corresponde al periodo del 11 al 19 de agosto de 2026, por lo que los datos pueden haber variado.
Antes de acudir a una de estas empresas, la Profeco sugiere comparar opciones; verificar la cobertura, seguridad e indemnización y revisar las restricciones de envío, así como conservar la carta porte o guía, que incluye:
- Número de carta o porte guía
- Nombre o razón social del remitente, permisionario y destinatario
- Fecha de expedición
- Precio del servicio
- Declaración de contenido y peso
- Condiciones especiales de manejo, en caso de ser necesarias
- Seguros ofrecidos
- Plazos y garantías