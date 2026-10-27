Xcaret alerta por mensajes falsos de cobro: estos son los datos de clientes que fueron extraídos

Gripo Xcaret alertó a usuarios de posibles estafas Foto: IA

Xcaret es uno de los destinos más populares de México para turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, recientemente Grupo Xcaret alertó sobre intentos de cobro fraudulentos que utilizan el nombre de la empresa. Por ello, si tienes una reservación o compraste entradas para los parques de Xcaret, presta atención a los mensajes que recibas sobre supuestos pagos pendientes.

La alerta vino después de que el destino detecó la extracción no autorizada de datos de contacto de alrededor de 8 mil 300 clientes.

La compañía informó que el incidente estuvo relacionado con sus sistemas de ventas de parques y que los registros afectados corresponden al 21 de octubre de 2026. Según su comunicado, la información extraída incluye direcciones de correo electrónico y números de teléfono celular.

Asimismo, Xcaret aseguró que no se comprometieron cuentas bancarias ni datos de tarjetas de pago. También indicó que los registros involucrados representan menos del 0.003 por ciento del total procesado durante el año y que las personas afectadas fueron contactadas de manera individual para advertirles sobre posibles intentos de fraude.

¿Qué datos de clientes de Xcaret fueron extraídos?

De acuerdo con la información difundida por la empresa, los datos expuestos fueron:

Direcciones de correo electrónico.

Números de teléfono celular.

Además, la compañía no reportó la exposición de información financiera, como cuentas bancarias o tarjetas de pago. No obstante, enfatizó que los usuarios deberán tener especial cuidado con los correos electrónicos y teléfonos que pueden utilizarse para enviar mensajes engañosos que parezcan legítimos.

Xcaret advierte sobre mensajes falsos para cobrar reservaciones

La empresa señaló que identificó correos electrónicos y mensajes de texto que podrían utilizarse para intentar cobrar reservaciones a nombre de Xcaret. Ante esta situación, lanzó una advertencia clara: no envía enlaces de cobro a través de mensajes de texto telefónicos.

Además, indicó que los correos electrónicos de sus canales de venta de parques provienen exclusivamente de estas direcciones:

Xcaret pidió ignorar solicitudes de pago que lleguen por llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos procedentes de direcciones distintas a las señaladas. Si recibes una comunicación que te exige pagar de inmediato para conservar una reservación, no pulses el enlace ni compartas datos personales o bancarios sin verificar primero su autenticidad.

¿Cómo reconocer un intento de fraude relacionado con Xcaret?

Una de las señales de alerta es recibir un mensaje inesperado que solicite dinero mediante un enlace, especialmente si presiona al destinatario para actuar de inmediato. También conviene revisar con cuidado la dirección del remitente, desconfiar de errores o inconsistencias en el mensaje y evitar hacer pagos a cuentas o destinatarios que no hayas verificado.

Este tipo de engaño puede relacionarse con el phishing, una modalidad de fraude digital en la que alguien suplanta la identidad de una empresa o institución para conseguir que la víctima entregue información o dinero. Los mensajes pueden mencionar una supuesta reservación, un pago pendiente o el riesgo de perder una compra para generar confianza y urgencia.

Si recibes una solicitud sospechosa, contacta a Xcaret por un canal oficial que hayas localizado de manera independiente, en lugar de utilizar los teléfonos o enlaces incluidos en el mensaje. Si ya proporcionaste datos bancarios o realizaste un pago, comunícate cuanto antes con tu banco para revisar los movimientos y preguntar qué medidas de protección puedes tomar.