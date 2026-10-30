Apple retoma su reino: estas son las 5 empresas más valiosas del mundo en 2026… ¿quiénes son sus dueños? (Pexels)

La plataforma de análisis y divulgación financiera, Brew Markets, compartió la lista actualizada de las 5 empresas más valiosas de 2026; retomando su puesto número 1 la empresa multinacional de tecnología Apple.

Aquí te presentamos el Top 5 y las cabezas que están atrás de estos proyectos.

1. Apple

Apple fue fundada en abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, su primer producto lanzado al mercado fue el Apple I, una computadora personal que tenía un precio de $666.66 dólares. En 2001 revolucionó el mercado musical con la llegada del iPod; en 2007 salió su primer aparato de telefonía móvil con el iPhone y en 2010 iniciaron la era de las tabletas digitales iPad.

Actualmente, el liderazgo de la empresa se encuentra en manos de John Ternus, quien asumió el cargo de CEO el 1 de septiembre de 2026, y Tim Cook, presidente exclusivo, quien estuvo a cargo de Apple desde 2011.

John Ternus CEO de Apple (CHRIS TORRES/EFE)

2. NVIDIA

Esta empresa fue fundada en abril de 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, con una visión clara; en un futuro las computadoras se convertirían en un dispositivo para consumir juegos y multimedia. En 1995 presentaron su primer producto, NV1; junto a Sega, lanza el primer juego en 3D con gráficos de NVIDIA.

En 2026, Jensen Huang, miembro fundador, se posiciona como el único dueño y CEO de la empresa tecnológica estadounidense.

Jensen Huang CEO de NVIDIA (@JensenHuang)

3. Microsoft

En abril de 1975, Bill Gates y Paul Allen empezaron la historia de Microsoft, con el objetivo de crear un software para microprocesadores. Fue hasta el año de 1985 que presentaron la primera versión de Windows, con interfaz gráfica.

Hoy en día, el liderazgo de Microsoft está a cargo de Satya Nadella, quien ocupa el puesto de CEO desde 2014, enfocando su visión en la inteligencia artificial y la infraestructura de la nube.

Satya Nadella CEO de Microsoft (vía Microsoft)

4. Alphabet (Google)

Fundada en octubre de 2015, forma parte del conglomerado multinacional y empresa matriz de Google; Alphabet llegó como resultado de una reestructura corporativa, siendo Google su filial más grande e importante del grupo.

El proyecto estuvo impulsado por Larry Page y Sergey Brin, quienes se mantienen como los accionistas y fundadores más grandes; por otro lado, Sundar Pichai es el actual director ejecutivo y CEO de Google y Alphabet.

Sundar Pichai CEO de Google

5. Amazon

Amazon fue fundada en junio de 1994 por Jeff Bezos bajo el nombre de Cadabra; no obstante, fue renombrada por la aspiración de ser un mercado más grande, inspirado en el río Amazonas. En sus inicios, trabajaron como una librería virtual que vendía en línea; fue hasta 1995 que inauguraron la plataforma virtual de Amazon.

En la actualidad, Jeffrey Preston Bezos continúa como el dueño y fundador de la empresa multinacional; igualmente, Andy Jassy ocupa el rol de CEO en la compañía desde 2021.