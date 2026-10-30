Dólar gana terreno frente al peso; cotiza en 18.88 unidades este viernes

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El dólar estadounidense comenzó la jornada de este viernes con una cotización de 18.88 pesos, reflejando una mayor fortaleza de la divisa estadounidense frente a la moneda mexicana.

De acuerdo con datos de plataformas financieras, el tipo de cambio registra una depreciación semanal de 1.15% para el peso mexicano. Durante la sesión previa, la paridad cambiaria alcanzó un máximo intradía de 18.89 pesos por dólar, manteniendo la presión sobre la moneda nacional.

Expectativas sobre la Fed impulsan al dólar

Analistas atribuyen el movimiento del tipo de cambio al fortalecimiento de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) continúe elevando su tasa de interés de referencia, tras la publicación de indicadores económicos que muestran resiliencia en la economía estadounidense y persistencia de las presiones inflacionarias.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, señaló que un nuevo ciclo de incrementos en las tasas estadounidenses podría reducir el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, actualmente de 250 puntos base.

Esta situación podría disminuir el atractivo de los activos denominados en pesos y provocar una reducción en las inversiones conocidas como carry trade, estrategia mediante la cual inversionistas aprovechan las diferencias de tasas entre ambos países.

Mercado atento al crecimiento económico de México

Además de la atención sobre la política monetaria estadounidense, los mercados observan la publicación de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) de México correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Las expectativas apuntan a un crecimiento de 0.7% respecto al trimestre anterior y de 2.5% a tasa anual, cifras que servirán para medir el desempeño reciente de la economía mexicana y podrían influir en el comportamiento del tipo de cambio durante las próximas jornadas.

¿En cuánto está el dólar hoy?

Al arranque de este viernes 30 de octubre de 2026, el dólar se ubica en 18.88 pesos mexicanos por unidad, por lo que quienes realizan operaciones de cambio de divisas pueden monitorear su comportamiento en tiempo real a través de plataformas financieras, bancos y servicios especializados de conversión de monedas.